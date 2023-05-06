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《原子少年》遺珠圓夢出道！他們組新團OPENsi　辦見面會考驗人氣

▲黃威任（左起）、YY邱勝揚、陳治廷、陳子輇組成全新男團OPENsi。（圖／人見人愛娛樂提供）
▲黃威任（左起）、YY邱勝揚、陳治廷、陳子輇組成全新男團OPENsi。（圖／人見人愛娛樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

陳治廷、陳子輇、YY邱勝揚、黃威任從選秀節目《原子少年》嶄露頭角，各自屬於不同星球組織的他們，在各自演藝路上充滿荊棘，當時並未能在節目中順利成團出道！但如今在節目週年之際夢想成真，組成全新男團OPENsi，將於5月13日下午一點在西門町舉辦出道見面會。

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得知組團出道的心情，陳治廷興奮表示：「在《原子少年》時期經歷一次次的換團還是無法成團，一直以來拚命爭取的事情終於成真，真的好感動。」YY形容心情宛如洗三溫暖：「像在作夢，本來從韓國回來後就準備要去算命看看適不適合做這行，結果機會就剛好來了。」黃威任則坦言，「對於『出道』這個詞我一直放在內心很深的地方，甚至都已經遺忘它了。現在有了這樣的機會，我需要好好把握、把自己做到最好，對於見面會更多的是興奮跟期待！」陳子輇說出內心感受：「我其實第一次收到組團通知的時候非常的興奮同時也很害怕，但後來想一想，如果這次錯過了，是不是這輩子就錯過了，所以我決定為了我的夢想賭一把，不管成功與否，我知道自己勇敢踏出那一步就好了。」

▲黃威任(左起)、YY邱勝揚、陳治廷、陳子輇組成全新男團OPENsi。（圖／人見人愛娛樂提供）
▲▼陳治廷（上圖右二、下圖）感動能成團出道。（圖／人見人愛娛樂提供）
▲陳治廷讓粉絲們視覺、味覺一併被照顧。（圖／NOWnews攝影中心）
 
OPENsi出道主視覺造型曝光後，YY開心表示：「很帥然後又更突破自己以前的框架，嘗試了變色片、黑色以外的造型，媽媽還笑說我這樣很像白馬王子，應該多點這樣嘗試！」陳子輇自嘲，「以前都穿暗色系壞壞感的我是蠻大的挑戰，這次走的是暖系小哥哥的感覺， 希望能讓大家看到一個全新的子輇！」陳治廷顛覆過往形象登場，打趣說：「是一個非常可愛的假忙內造型，對我來說是一個全新的嘗試，可愛精緻的風格也讓我有些害羞。」

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