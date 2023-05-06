淄博燒烤帶旺山東民航　新機場規劃籌建中

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其中濟南遙墻國際機場旅客輸送量達28.7萬人次，較COVID-19疫情前的2019年同期增長20%；青島膠東國際機場旅客單日輸送量也首破7萬大關。
為承接大量客流，山東航空早於4月20日就宣布新增濟南至張家界、濟南至遵義、青島至恩施、青島至合肥等13條熱門旅遊航線。濟南機場並指專設3條「淄博燒烤」機場快線，每天共計24班。
報導說，在中國社群媒體上不少人抱怨「為什麼淄博還沒有機場」「想坐飛機去淄博，太不方便了」，事實上，淄博首個本土機場已於今年初納入山東省的建設規劃，將以中短途航線為主。
山東官方1月印發「山東省建設綠色低碳高質量發展先行區三年行動計劃（2023-2025年）」顯示，將建設現代化機場群，推動新建聊城機場、淄博機場、濱州機場以及遷建濰坊機場等項目前期工作，爭取盡早開工建設。到2025年，民用運輸機場總數力爭達到12個，通用機場總數達到30個。
「一頓燒烤帶火一座城」，山東淄博因燒烤成為網紅城市，遊客大量湧入，「五一」假期間淄博各旅遊景點吸引了來自中國各地遊客逾12萬人次，創下近10年來的最高客流量紀錄，網友調侃稱為「赴淄趕烤」。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120506