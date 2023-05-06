看看年青人們正關注著的議題　史哲邀請大家看畢業展

第十二屆松山文創學園祭於松山文創園區舉辦，文化部長史哲昨(5)日趁著中午的時間特別到會場幫高雄師範大學美術學系的畢業班參展同學們加油打氣。史哲表示，高師大美術系的教授們，一路以來都是相當支持高雄藝文推動的好夥伴，每一屆的同學們也都積極參與所有藝文活動。他也邀請大家有空的話前往看展，看看時下年青人們正關注著哪些議題。
記者郭凱杰／綜合報導
聽同學們說，他們自己從高雄搬展板、展燈、展桌，細心打包自己的創作，就這樣兩台貨車運上來台北。這幾天把握時間架展板、補漆、調燈，然後相當用心的佈設每一件作品，就連迎賓看板主視覺都是自己純手工畫的，真的很拚！這麼努力，就是希望將自己的創作，以最美好的樣貌分享給大家。史哲認為，藝術的學習與創作，一直是一條辛苦又帶點孤寂的道路。會選擇走這條的大家，也是因為熱愛，所以雖然苦，大家依然享受在其中。
史哲指出，在這次畢業班作品中，看到了同學們創作媒材與關照議題的多元性，在科技應用、工藝當代創作、繪本創作、動漫元素結合等等，展現出新世代創作的繽紛樣貌。同時，在同學們的分享中，也發現不少人從在學期間，就開始積極參與博覽會、競賽徵件等等，提早讓自己的創作來與市場、職場對話，這都是相當不錯的經驗。
在現場史哲也跟大家提到，從各地聚在一起的大家，接續也會各分東西，不管是地理上、求學上、或是職涯上的，會不會繼續創作，相信也都不一定。但是，曾經在藝術文化領域裡頭一起學習的大家，要繼續保持著自己喜歡藝文的這顆心、這個初中，繼續支持著臺灣的藝術文化。讓這些美好、精彩，能夠一直傳遞下去。
接下這兩個月，在全台灣都有許多美術、設計、動畫、表演藝術等等相關藝文設計學系的畢業展，史哲想邀請大家有空的話，歡迎前往看展，看看正青春的創作者們帶來的繽紛燦爛，更看看時下年青人們正關注著哪些議題。誠如他一直提倡的，如果大家有喜歡的，也歡迎大家付諸行動支持臺灣的青年創作者。