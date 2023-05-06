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關係疏遠？哈利抵英24小時快閃　加冕儀式將坐第3排「遠離父兄」

▲哈利來去匆匆，不會在父親查爾斯的加冕活動中扮演任何角色。（圖／美聯社／達志影像）
▲哈利來去匆匆，不會在父親查爾斯的加冕活動中扮演任何角色。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

英國國王查爾斯三世（King Charles III）的加冕儀式即將於今（6）日舉行，在和梅根結婚不久後就宣布退出王室的哈利王子，也在5日時搭乘美國航空公司（American Airlines）班機，飛抵英國，骨準備出席父親查爾斯三世的大日子。不過有消息指出，哈利的座位被安排在第3排，與父親和哥哥威廉王子有一段距離。

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根據《每日郵報》（Daily Mail）6日報導，哈利5日早上搭乘美國航空公司的商業航班，前往英國參加查爾斯的加冕儀式。報導指出，乘客看見哈利都露出目瞪口呆的表情。

哈利從洛杉磯搭乘美國航空公司AA136班機，於週五上午11時23分飛抵倫敦（Heathrow airport），預計停留24小時。

在加冕儀式結束後，哈利將直接飛回加州，為兒子亞契慶祝4生日。儘管哈利1月出版回憶錄《備胎》（Spare）爆料王室秘辛，因而遭到查爾斯踢出浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage），但這次停留英國的期間，哈利仍會過夜。

哈利將參加加冕典禮，王室方面會有什麼相關安排，引起外界關注。根據《鏡報》報導，在儀式上，哈利的座位被安排在第3排，與父親和哥哥以及其他高級王室成員相隔遙遠。

據悉他將會與雅麗珊郡主（Princess Alexandra）同坐在第3排。雅麗珊郡主是已故英女王伊麗莎白二世的堂妹，她已經有10年沒有參加王室活動。

有消息人士表示，王室曾經有討論過座位是否要按照繼承順序安排，由於哈利為第5順位，如此一來，座位將會被安排在前排，坐在威廉還有凱特王妃附近，因此最後安排將哈利與父親的位置隔出一段距離。

據了解，王室很早就發出邀請，但哈利和梅根夫婦兩人遲遲沒有回覆是否參加，直到上個月才決定由哈利單獨出席，梅根則留在加州陪伴兒女。加冕典禮主辦人坦承，哈利的計畫令他們承受了很大的壓力，那就好像「設法和火星溝通」一樣。

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