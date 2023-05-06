酪梨富含4大營養　外國流行3種美味沙拉醬吃法

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如何選購酪梨？行政院農委會資料表示，除了挑選品牌外，選擇果形完整、成熟度足夠的果實即可，但請注意酪梨果實成熟度無法單由外皮顏色辨別，除了少數品種如（紅心圓）完熟後果皮會從黃綠色轉成紫色、紫紅色或黑色，多數品種果皮不轉色仍呈綠色。
民眾在選購時，手指輕壓具彈性就是適當的成熟度。若還是硬的，購買回去後請放置數天，變熟、變軟再食用，若超過1週才變熟變軟，那表示採收成熟度不夠，其口感會較差。酪梨還沒變軟前不能放冰箱，以免無法後熟。
酪梨切開吃不完，可以去籽以保鮮膜密封冷藏，避免接觸空氣氧化變黑，若要長期貯存，則可以將果肉切塊冷凍。
酪梨4大營養
- 單元不飽和脂肪酸：
- 膳食纖維：
- 維生素和礦物質：
- 抗氧化劑：
3種美味又時髦的酪梨沙拉醬
- 酪梨檸檬醬
- 酪梨柑橘醬
- 酪梨乳酪沾醬
參考資料：
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57663
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