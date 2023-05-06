立夏衝超商吃冰！超濃泰奶雪糕開賣 全家霜淇淋34元限2天
立夏節氣到來，也代表正式進入炙熱夏天，超商搶攻夏季商機，推出數款新冰品上市，包括全家開賣濃泰式奶蓋雪糕，還有消暑雪酪口感的芒果百香、檸檬芭樂冰棒，還有限時第2件6折、加10元多1件等優惠；接檔再睡五分鐘的新口味霜淇淋「白葡萄」，限時今明（6、7日）兩天，會員APP買霜淇淋5支168元，平均單支34元。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家夏季推出果香、茶香冰品，其中首推「WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕」（49元）開賣，使用泰式手標茶打造純正泰式茶風味，微苦茶香冰殼搭配泰奶雪糕與巧克力布朗尼，層次豐富；還有添加台灣金鑽鳳梨果肉和百香果風味珍珠的「森永珍珠雪糕鳳梨口味」(49元)；夏天最應景的「SEOJU荔枝滿滿雪糕」(49元)，以上三款新品享即日起至5/30同價位商品第二件6折優惠。
全家自有品牌雪酪冰棒，含有豐富果汁含量，「芒果百香雪酪」含有18%以上，「檸檬芭樂雪酪」更高達36%以上，每一口都能感受到酸甜果香四溢，且雪酪口感細緻，直到最後一口都暢快清涼，新品原價每件40元，5/30前「全家」會員享加10元多1件優惠，換算下來單支只要25元。
當然也不能錯過，全家「新口味白葡萄」上市，嚐鮮優惠價，5/7日前跨店取優惠5支168元，平均單支34元開吃，除了新口味白葡萄外，也可以選擇小農鮮乳口味，奶香濃郁又消暑。
至於，7-11引進COLD STONE專區，推出百萬人氣畫家馬來貘LAIMO強檔聯名「萬貘起司」，選用來自荷蘭高達乳酪粉製成的冰淇淋，拌入濃郁乳酪丁，一口咬下炸出滿滿起司口感，還可加購脆餅，增添爽脆口感讓人愛不釋手。6/13前新品嚐鮮價89元（原價109元，不含酥餅），最超值的是5/10、6/10限定，全品項第杯10元，也就是單份「萬貘起司」只要60元（不含酥餅）。