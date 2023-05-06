傳美將提供5億美元軍備給台灣 陳建仁：備戰才能避戰
彭博資訊引述知情人士說法報導，美國拜登政府正準備比照軍援烏克蘭模式，首度動用總統提撥授權，提供台灣5億美元（約153億元新台幣）規模的軍備，但尚不清楚具體內容。對此，行政院長陳建仁今日回應表示，要備戰，才能夠止戰，要能戰，才能夠避戰。
記者呂炯昌／台北報導
陳建仁今日上午前往宜蘭視察蘇澳溪分洪工程，針對美國擬軍援台灣軍備，陳建仁回覆表示，面對威權的擴張，一定要備戰，才能夠止戰，要能戰，才能夠避戰。所以，加強我國的戰力，維持國家的自衛能力，是相當地重要。
陳建仁說，維持亞太地區的和平穩定，確保印太地區的自由開放，一向是理念相同的民主國家，大家所共同努力的目標。所以，我國也會跟理念相同的國家，一起來把所有的防衛工作做得很好，他對於國家的防衛相當地有信心，國防部也做了各式各樣的努力，像透過國艦國造、國機國造這樣的一個方式，來加強我國自衛的能力。
陳建仁表示，當然也會跟理念相同的國家一起合作，來維持印太地區的自由穩定，保障自由、民主的價值；更重要的，來避免威權的併吞，還有侵略。對於相關的建軍問題，他相信國防部會在適當的時間，來對外做更完整的說明。