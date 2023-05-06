金友莊「酒醉失控要跳樓」嚇壞女兒 小S嚴厲斥責：不要說這話
藝人葛宸羽是高凌風和金友莊的女兒，近日她和媽媽上節目《小姐不熙娣》，分享母女倆的相處故事，葛宸羽說媽媽酒品不好，某次喝多了揚言要跳樓，自己花了很大力氣才把她攔住，這件事也對葛宸羽日後造成陰影。
記者薛羽彤/綜合報導
葛宸羽訴說自己當時才10多歲，全家人一起出國遊玩，家裡正好面臨有些壓力，晚上媽媽酒喝多了，不斷揚言要去跳樓，還將長年戴在手上的紅線拔下來交給女兒，並交代「妳們以後要照顧好自己」，一直試圖要衝上飯店樓頂，嚇壞葛宸羽和同行的阿姨，最後葛宸羽被逼急，說出：「妳跳我就跳」，才讓媽媽停止一切動作，此事也讓她心中留陰影，至今不敢再去那個國家。
一旁的金友莊聽完後才恍然大悟，表示有次自己到北越旅遊，考慮到外出多少會有風險，便傳訊息給女兒交代家裡貴重物品及密碼時，葛宸羽竟回覆「妳不用給我，妳給妹妹就好，如果妳怎麼樣了，我也不要活了。」金友莊才意識到，原來是先前酒後行為影響到女兒，才會有如此大的反應。
聽完一切葛宸羽和媽媽的相處，連主持人小S也忍不住說：「媽媽真的一定要改進，不要在小孩面前說什麼要跳樓這種話」、「妳這個已經是最可怕的事情了，讓小孩心裡有陰影」，葛宸羽也認真告訴媽媽：「妳不可以跟一個愛妳的人講這種話。」
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