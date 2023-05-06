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NBA季後賽／太陽高速進攻節奏制勝　CP3缺陣輪換反而更大膽、自由

▲太陽打得更快速、更靈活地安排陣容，球星Devin Booker在比賽中攻下47分。（圖／美聯社／達志影像）
▲太陽打得更快速、更靈活地安排陣容，球星Devin Booker在比賽中攻下47分。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Chris Paul不在，鳳凰城太陽看起來命懸一線，但危機有時候也是轉機。在G3太陽做出調整和變陣，利用更快的節奏、啟用更多有進攻型球員，以及對於勝利更強烈的渴望，最終他們在主場的一場激烈戰鬥中，挺立到了最後，從而避免被逼入0-3的絕境之中。

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前兩場比賽，在任何情況下、無論何種陣容中，太陽沒能在半場的戰鬥中擊敗金塊，因為——雖然雙方都有強點，金塊在於內線，而太陽則在於側翼——但金塊身材更強壯、可進攻的武器更多，而且體系運轉得更順暢。

輸掉2個客場後，可以肯定太陽一定會在G3進行猛烈的反擊，為這個賽季的存亡做殊死一搏。他們今天也確實是這麼做的，不過能拿下這場勝利，還是在於球隊做出了調整，從而能發揮自己的優勢。

太陽此役加快了進攻節奏，從第二節開始，他們盡量在13秒內去完成一次出手，那對金塊的防守造成了一定的麻煩，因為這就逼迫了客隊必須去對位推進中的球員，而無法進行一些策略性的包夾。

而Kevin Durant和Devin Booker也做出了更多兩人配合，先行切入破壞陣行之後，分球後再由另一人去完成簡單的終結。他們在急停跳投前，打得更有耐心，去等待一個好的對位。

太陽在沒有Paul之後，球權比較分散了一些，也使用了更多進攻技巧出色的球員，Josh Okogie和Torrey Craig這場合計只打了13分鐘，Cameron Payne先發打了30分鐘，TJ Warren打了26分鐘，Terrence Ross打了14分鐘，三人貢獻了19分，給場上拉開了空間。

末節進入最後3分鐘，金塊開始包夾太陽雙星時，底角的Warren可以命中外線，可以切入拋投，這就逼迫對手得延伸防線去防守他。

「ABCD」連線是很出色，但贏下一場比賽不可能就靠同樣一組陣容，所以Monty Williams必須必須更靈活地去找到最適合當下情境的組合。在CP3缺陣後，可能在危機感下，他們調度上放下了包袱，更大膽地去安排輪換。

打到G3，雙方都是明牌在打了，太陽需要更多轉換得分，就如同今天這場比賽(23分)一樣；所以如無意外他們將會維持著這種高速節奏，以及這種進攻端更佔據主動的調度方式。

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