李多海SE7EN婚禮「想辦法把BIGBANG合體」！消失的前SJ強仁也出現
韓星李多海跟SE7EN（崔東昱）愛情長跑8年，今（6日）終於邁向人生另一個階段，於首爾新羅酒店舉辦婚禮互許終身，婚宴於台灣時間5點開始，他們不同以往結婚的韓星，除了邀請藝人賓客，也大方開放中國粉絲觀禮。李多海跟SE7EN交友廣闊、演藝圈人脈廣，場上不僅聚集BIGBANG全員到齊，Super Junior一半成員也都到場，好人緣可見一斑。
記者陳雅蘭/綜合報導
李多海跟SE7EN都出道超過20年，算是演藝圈資深前輩，今到場嘉賓橫跨戲劇、電影、音樂、綜藝圈等大咖，包含金智珉、白種元&蘇有珍夫婦、金在中、Super Junior利特&東海&圭賢&金希澈&銀赫、BIGBANG太陽&大聲&權志龍（G-Dragon）、TEDDY、朴詩妍、李秀赫、林娜榮、Gummy、郭時暘、金浩英、崔星俊等人，連退出SJ的強仁也罕見現身，大方給媒體拍照。
值得一提的是，SE7EN曾是「YG娛樂」旗下藝人，他在YG待過12年時間，跟BIGBANG是好友與戰友；即使大家現在隸屬不同公司，今SE7EN大婚，BIGBANG現有成員太陽、G-Dragon、大聲仍不缺席，G-Dragon則是壓線最後一刻到場，見到SE7EN有辦法集結BIGBANG合體，驗證彼此情誼極深。
SE7EN跟李多海於2016年9月被爆出戀愛，才發現他們是友情昇華愛情，他們因為都是藝人的身分，幾乎選在車內、飛去香港和泰國約會，當時已交往快1年。他們愛情長跑至今8年，3月20日一起宣布結婚喜訊，將於5月6日舉辦婚宴。
他們的婚禮今晚間5點開始，主持人由喜劇演員金俊浩和曹世鎬擔任，婚禮祝哥交給前師弟BIGBANG成員太陽、前師妹Gummy，以及南韓初代女團S.E.S.成員Bada負責。
SE7EN曾透過社群表示：「在過去的8年裡，他和一起分享喜怒哀樂、總是用愛包容不足的自己的女朋友李多海，一起約定在5月6日結婚。往後作為一個家庭的家長和丈夫，我會以更加成熟的面貌，帶著責任感生活。」李多海也表示：「我們決定從很久的戀人變成夫妻。這段時間一直守護在我身邊，給我帶來了很大的幸福，現在作為好妻子，我會更加照顧將成為我一生伴侶的他，當他巨大力量的存在。」