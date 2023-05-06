換一級變頻冷氣仍「不敢開24H」！神人紀錄電表變化　曝開關準則

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貼文隨即引來不少過來人回應經驗談「我家4.3kw變頻冷暖，去年六月幾乎沒關過，結果一個月不到300度電 」、「記得kw要夠，不然溫度降不到設定溫度，壓縮機一直運轉也不會較省電」、「開24小時不是比較省電，而是跟開8小時比起來，開24小時因為不需要開開關關的所以省電，冷氣就是啟動的當下最耗電，所以假如你只外出1-2個小時的話，冷氣就不用關了，當然前提是你的冷氣是變頻的，真的比較省電」、「簡單結論:短暫出門4小時內不用關，超過就關掉，而開整天耗電量還是會比吹7.8小時多」，更有神人靠著紀錄電表後，給出開關準則「如果你房間只待晚上八小時，那白天關掉比較省，如果你一天要開20小時，那都不關比較省，如果離開房間間隔四小時以上，還是建議關掉。去年裝了變頻以後每天記錄三次電表的心得」。
事實上過去《台電電力粉絲團》也曾針對相關議題解答，「冷氣每次重啟，壓縮機運轉耗電量是1.3度，若僅須短暫離開冷房，建議可改送風模式或調高溫度」，關閉電源重啟反而更耗電；不過他們也提醒「變頻冷氣雖然省電，但還是要用電，因此開整天的用電量絕對比只吹8小時還多，所以若長時間無吹冷氣的需求時，建議還是要把冷氣關起來」。