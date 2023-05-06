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換一級變頻冷氣仍「不敢開24H」！神人紀錄電表變化　曝開關準則

▲近期氣溫相當炎熱，許多人待在家中，已不得不把冷氣打開消暑。（示意圖／爆怨2公社）
▲近期氣溫相當炎熱，許多人待在家中，已不得不把冷氣打開消暑。（示意圖／爆怨2公社）

記者潘毅/綜合報導

近期氣溫相當炎熱，許多人待在家中，已經不得不把冷氣打開消暑。而近年也有越來越多民眾改安裝一級效能的變頻冷氣，只為讓夏季電費數字不要太恐怖。而近期就有民眾仍表示「換一級變頻冷氣後，仍不敢開24小時」，對此有引來許多行家分享經驗談，並給出簡單的「開關準則」。

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一位民眾在論壇《爆廢公社》上提出心中疑問「雖然家中三台都是變頻一級，每天回家房間就跟烤箱一樣，但每次開啟後總覺得它大口吃著我的電、拼老命在運轉，真沒膽子挑戰24H不關，夏天才剛要開始，所以想問問家中24H不曾關過冷氣的經驗分享，真不想看著電費單頭痛」。

貼文隨即引來不少過來人回應經驗談「我家4.3kw變頻冷暖，去年六月幾乎沒關過，結果一個月不到300度電 」、「記得kw要夠，不然溫度降不到設定溫度，壓縮機一直運轉也不會較省電」、「開24小時不是比較省電，而是跟開8小時比起來，開24小時因為不需要開開關關的所以省電，冷氣就是啟動的當下最耗電，所以假如你只外出1-2個小時的話，冷氣就不用關了，當然前提是你的冷氣是變頻的，真的比較省電」、「簡單結論:短暫出門4小時內不用關，超過就關掉，而開整天耗電量還是會比吹7.8小時多」，更有神人靠著紀錄電表後，給出開關準則「如果你房間只待晚上八小時，那白天關掉比較省，如果你一天要開20小時，那都不關比較省，如果離開房間間隔四小時以上，還是建議關掉。去年裝了變頻以後每天記錄三次電表的心得」。

▲有一名男網友表示自己「從不開冷氣」，但電費帳單上的金額卻「超貴」，而金額曝光後，也讓網友全愣住了。（示意圖／取自photoAC）
▲許多換裝變頻冷氣的民眾表示，若離開房間的時間不超過4小時，基本上都不會關閉，因為重啟更為耗電。（示意圖／取自photoAC）
事實上過去《台電電力粉絲團》也曾針對相關議題解答，「冷氣每次重啟，壓縮機運轉耗電量是1.3度，若僅須短暫離開冷房，建議可改送風模式或調高溫度」，關閉電源重啟反而更耗電；不過他們也提醒「變頻冷氣雖然省電，但還是要用電，因此開整天的用電量絕對比只吹8小時還多，所以若長時間無吹冷氣的需求時，建議還是要把冷氣關起來」。

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