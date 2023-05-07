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巷仔內／《海保法》立法卡關引爆環團怒火　爭點難解考驗政府整合

▲針對《海洋保育法》尚未完成立法，引發環保團體怒火闖立院要求速審，政府與民間團體關係恐走向不利方向。（資料照片／翻攝管碧玲臉書）
▲針對《海洋保育法》尚未完成立法，引發環保團體怒火闖立院要求速審，政府與民間團體關係恐走向不利方向。（資料照片／翻攝管碧玲臉書）

記者翁子竣／台北報導

台灣四面環海，擁有豐富漁業資源與海洋生態，但在時代不斷演進下，漁業開發量能日漸上升，連帶讓如何永續保護海洋生態，成為政府與民眾關注社會議題。雖政府部會與環保團體，同步著手倡議保護海洋重要性；不過，《海洋保育法》預告迄今已2年多，其中卻仍存諸多執行面問題未解決，導致立法進度延宕，連帶使環團對政府產生不信任感。

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回顧《海保法》推動進程，草案於2020年7月已申報行政院審議，並在2022年5月完成審查；由於《海保法》牽涉跨部會協作，從審議至今近3年過去，政院版修正草案還未送出，引起環保團體不滿質疑，民間與朝野都已取得共識，政府卻要刻意拖延，強烈訴求立法院內政委員會，在本會期就要排審，並且三讀通過。

然而，在立法院法案排審具有優先性，目前俗稱「海洋三法」（《海洋保育法》、《海域管理法》及《海洋產業發展條例》），僅《海洋產業發展條例》今年2月行政院會已通過，《海保法》、《海域管理法》依舊未見政院版本送內政委員會審議。

其中《海保法》進度延宕，更是讓環團急得直跳腳。海委會主委管碧玲日前在立法院備詢時說，行政院正在溝通協調《海保法》修正草案，及目前送到各委員會、各黨團版本間有所落差，總計仍有9個爭點，比如2030年保護30%海洋入法、預警原則入法、及設置保育警察、最高審議會等項目，還需要溝通協調。

雖進度不符外界預期，立法院內政委員會排審案子眾多，也導致《海保法》持續卡關。但平心而論，執政黨在海洋環境相關方面已做實質努力，如今年4月內政委員會盡速審竣完成《海洋汙染防治法》修正草案、《海岸巡防機關器械使用條例》修正草案，著實也立下不少苦功。

眾所皆知改善海洋保育問題迫在眉睫，光立法院各黨派統計就有6個《海保法》修正草案版本，可看出朝野黨團皆有心實施。加上環團不斷倡議宣導，盼盡速立法保護海洋也是眾望所趨；但執行面部分，現仍需跨部會協作，盤點與整合相當不易，考量時間點已來到5月，恐難在本會期審議《海保法》，更難指望三讀通過。

另外，九大爭點部分涉及範圍廣泛，部會整合、協作考驗民進黨政府執政火侯。在民間團體急促下，立法院乃至行政院則必須更加體察民心，推動修法前應確保符合大部分民眾期望；在推動修法與漁業利益權衡間，執政黨應取得兩者平衡達「最優解」，另針對民間團體進行積極對話，共促《海保法》在無爭議前景下通過，別讓政府與民間攜手守護環境美意，最終只轉變為雙方的不理解。

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