母親節蛋糕大PK！16間飯店懶人包一次看　「侯爵夫人蛋糕」超猛

我是廣告 請繼續往下閱讀
「莓果荔枝皇后派」(1980元)是在千層派皮中，包覆著覆盆子與草莓混和荔枝風味卡士達醬所製成的內餡。「巧克力棒棒糖蛋糕」(1280元)外型是個花束，裡頭有數顆圓型蛋糕，是將巧克力布朗尼中揉入核桃及奶油起司手工捏塑成、外圍再以繽紛巧克力裝飾，每束含6顆巧克力棒棒糖蛋糕。
「敲敲打開心花禮」(2980元)禮盒內鋪滿鮮花，中心的甜品以法國法芙娜35%白巧克力混合粉色、帶天然莓果香氣的紅寶石巧克力打造出心形外殼，內裡盛裝馬卡龍。以精巧小木槌敲開巧克力外殼後，即可品嘗到香濃脆口的榛果、酸甜滋味覆盆子以及清新爽口的焦糖柚子等三款風味的馬可龍。
台北君悅酒店推出兩款擬真蛋糕，「左岸時光」(990元/ 7吋)外型是木盤上放著一杯咖啡，原來甜心房行政主廚陳建佑是以手工擀製千層酥皮打造木紋底座，置上焦糖柑橘慕斯打造出可頌麵包布丁，並以純白巧克力製出咖啡杯，填入看起來像杯拉花拿鐵的提拉米蘇，耗時72小時雕琢手做，有著微甜奶香交織咖啡與酒香。
「盛夏璀璨」(1,380元/ 7吋)詮釋濃湯湯盅，外頭的陶瓷盅碗其實是鏡面杜斯巧克力與香草甘納許製成，裡頭則有法國布里乳酪蛋糕體、焦糖洋梨丁餡，放上水晶般冰糖燉雪蛤及寒天晶球，很有視覺衝擊。
礁溪寒沐酒店推出「馨漾采蝶」(1280元/6吋)，法式慕斯蛋糕以翩然起舞的白巧克力蝴蝶與盛開的黑醋栗奶霜花朵，象徵充滿活力熱情的偉大母親，花朵下方鋪放軟嫩的檸檬果凍，為蛋糕增添獨特果香酸韻。閃耀著優雅淡紫光芒的法芙娜巧克力鏡面下，包覆著膨柔滑順的茉莉花茶慕斯、以新鮮鳳梨丁與青蘋果果泥悉心慢炒的鳳蘋果餡，以及鳳梨汁、奶油及鮮奶油等調製的鳳梨奶餡，濃郁奶香結合花茶香氣，與水果的酸甜滋味。
台北遠東香格里拉酒店推出3款母親節限定蛋糕，「紅寶石的獻禮」紅寶石巧克力椰子蛋糕(1,680元/7吋)，以紅寶石巧克力天然可可豆所呈現的粉色，其味道還帶有些許樹莓香氣，加入椰子粉增添濃郁椰香，再搭配萊姆酒凍和杏仁達克瓦茲綜合巧克力的甜味，底層則鋪上薄脆糖餅讓口感多一層酥脆，最後再以巧克力製作出紅色愛心裝飾其上。
「柚是一抹微笑」抹茶柚香冰淇淋蛋糕(1,980元/7吋)，柚香冰淇淋交織著抹茶的微苦茶香，搭配黑熊蜂蜜蛋糕的濃郁香甜，層次堆疊交織出豐富果香，外型點綴著可愛繽紛的迷你馬卡龍。「百芒中的守護」芒果百香果香草海綿蛋糕(1,080元)，暖心的鵝黃色，象徵母親溫柔地守護子女，海綿蛋糕充滿清新百香果及芒果香氣，佐上香草巧克力香緹，讓這酸甜滋味多了分甜蜜優雅氣息。
eslite hotel誠品行旅推出「赤子之馨」(1180元/6吋)以檸檬金萱烏龍茶海綿蛋糕為主體，疊上揉合迷迭香的酸甜莓果果醬與覆盆子乳酪餡，並以黃金比例混和法國進口依思尼白乳酪與原味優格，創造出輕盈且無負擔的雪白慕斯，夾層加入多種莓果，外觀則選用經典的少女粉搭配純淨的白色，噴上白巧克力打造典雅俐落的視覺，再以禮物般的粉紅色緞帶圍繞，最後點綴如櫻花綻放的粉嫩花瓣與桂冠。
台北新板希爾頓酒店的母親節蛋糕「Mom mom mua，親親我」(770元/6吋)，內層主要以草莓與覆盆莓為基底，外層選用清爽不膩口的起司蛋糕包裹，兩者味道協調柔和，將白巧克力子母剪影妝點，如同媽媽對孩子滿滿的愛。搭配減糖減油的手法，製作手工派皮，口感爽口，多重層次於口中散發著實迷人。
台北士林萬麗酒店的「紫戀橙心」(980元/6吋)，以時下流行的裸蛋糕手法，象徵毫無保留的親情，採用天然紫薯製成香緹和慕斯，打造高貴紫色調外觀，搭配優雅水滴狀橙香香緹、橙香布丁夾層及戚風蛋糕，上層以珍珠、玫瑰花瓣點綴。
新竹喜來登的母親節蛋糕限定「玫瑰白桃輕慕斯」(1180元/6吋)，以法國白桃果泥、有機玫瑰及天然香草製作白桃玫瑰輕慕斯，搭配法國白桃果泥夾心、莓果風味奶餡夾入香草蛋糕，蛋糕底層以海鹽巧克力酥餅增添味蕾多重口感。
雲品溫泉酒店的「茶薰夫人」母親節蛋糕(520元/4吋)以雅緻之紫暈染出巧克力鏡面，特選富含自然花果香的梨山烏龍茶，將清香淡雅的風味融入綿密慕斯，搭配層次豐富的拿破崙酥皮，呈現恰如其分的微甜滋味。
台中日月千禧酒店推出「樂愛獻禮」芭樂荔枝戚風(1180元/6吋)造型蛋糕，蛋糕紫紅的顏色搭配上典雅唯美的粉紅緞帶造型，以33%巧克力手工揉製成的粉紅柔摺緞帶，立體感十足。口味的部分選用芭樂、荔枝兩款水果，蛋糕外層的芭樂慕斯綿密細膩、果味濃郁，特意添入酸梅丁誘動食慾，內層則巧搭荔枝庫利、荔枝奶霜以及白戚風蛋糕，完美呈現出荔枝的甜蜜。
翰品花蓮母親節蛋糕僅有一款，「綻放之馨」(880元) 宣稱使用鮮奶與橄欖油製作而成，搭配清爽開味覆盆子果莓餡與香草鮮乳蛋奶餡，兼顧美味與健康。
台南晶英酒店推兩款，「純潔之愛」(1,280元/6吋、1,580元/7吋)選用正值產季的鳳梨，以充滿熱帶風情的鳳梨椰子慕斯為主體，加入鳳梨果凍增添口感，另選用頂級的法國米歇爾莊園白巧克力製成立體花卉妝點。「永恆綻放」(1,280元/6吋、1,580元/7吋)底層是白巧克力脆餅，陸續堆疊上杏仁蛋糕、芒果、百香果與檸檬等熱帶水果泥，以及綿密香甜的香蕉香緹，走粉色系甜美風。
台南香格里拉遠東酒店也首度推出以韓式裱花蛋糕為靈感的母親節蛋糕，結合鮮花意象推出仿真花束造型的「花漾」蛋糕(2,500元/5吋)，外層精緻的花飾是以低糖豆沙餡以擠花手法打造，底層則有戚風蛋糕體融入台灣大葉烏龍茶、法國拉馥隄耶紅漿果荔枝奶餡、桂花安努爾幕斯及桂花凍等，蛋糕上的花朵如藝術品，限量僅50顆。「金萱芒果奶蓋」(1380元/6吋)以柚香金萱海綿蛋糕為主體，內層則以柚子芒果起士、熱帶水果奶餡及新鮮芒果丁交織出層次風味。表層以雪鹽北海道奶霜堆疊百香果奶霜，整體口感香甜迷人。「開心果森林」(980元/4.5吋、1380元/6吋)嚴選法國精品級Weiss巧克力製成蛋糕底，雙夾層內餡以Weiss 64%笠初黑巧克力慕斯，融合經過德國櫻桃酒糖煮的櫻桃。上層慕斯選用擁有「綠色金礦」美稱的西西里開心果製成，質地滑順、口感輕盈，再鋪上滿滿櫻桃，酒香及果香碰撞出酸甜不膩口滋味。
台南大員皇冠假日酒店推出「我愛媽咪 心花開」3款母親節蛋糕，每款1280元，「粉紅魅力」7吋，以杏仁脆酥鋪底，分層加入杏仁蛋糕、紅櫻桃奶餡、紅櫻桃庫力、紅酸櫻桃，再以檸檬白巧克力慕斯包覆成朵朵愛心，最後噴灑上粉紅可可脂與心型巧克力片裝飾完成。「巧心玲瓏」6吋，以巧克力杏仁塔皮為基底，分層加入杏仁餡、自製榛果醬、榛果奶餡、杏仁巧克力蛋糕，最後以榛果巧克力奶油餡做成小花瓣組合成塔狀造型，搭配心型的白蘭地甘納許。「草莓甜心」6吋，是以蜂蜜海綿蛋糕為主體，以香草卡士達、新鮮草莓和自製草莓醬作為雙層夾心內餡，最外層再搭配清香不甜膩的香草香緹，最後舖上滿滿的新鮮草莓和藍莓。
漢來推出兩款，「獻愛」(1280 元/ 7吋)以紅色為主色調，外觀彷彿鏡面般光滑，綴以紅色玫瑰花和信封造型的巧克力裝飾。主體是帶有紅烏龍香氣的慕斯，夾層中搭配滑順的烏龍奶酪、香甜的黑醋栗奶餡、清新的紅茶費南雪和香氣濃郁香草塔，口感層層堆疊。「芋潔」(900元 / 6吋)鋪有新鮮水果，選用乳香醇厚的北海道鮮奶油，搭配香濃的芋泥、細膩的布丁、綿密的香草蛋糕，甜而不膩經典口味。
高雄福華飯店推出3款，「玫瑰馨」慕斯蛋糕(1580元/6吋)以白巧克力香草慕斯夾層覆盆子荔枝餡、「紫馨芋您」(1200元/8吋)以香草蛋糕搭配芋泥及紫薯餡與布丁，以及「馨馨相印」(960元/6吋)是以藍莓加上起士堆疊出豐富層次。