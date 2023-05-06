紅斑性狼瘡的傷口深可見骨　靠PRF治療十天癒合

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自體免疫患者傷口 PRF成功治療復健科葉圜叡主任表示，有嚴重傷口的病人若想進行復健訓練，常因傷口導致執行困難，因此醫護人員都需要不斷提醒一些照顧事項，才能避免病人被久不癒合的傷口困擾，例如照顧人員要定時協助病人翻身、病人要使用輔具降低患處壓力、要正確移位以減少產生剪力，並留意病人皮膚濕度控制、治療感染與營養補充，如蛋白質、維生素、礦物質等。但不少病患出院返家後，仍會因為各種因素造成壓瘡，甚至使傷口擴大至難以復原。
由於陳小姐患有紅斑性狼瘡，且傷口深可見骨，葉圜叡主任表示，遇到有自體免疫類疾病的病人，必須配合風濕免疫科醫師建議的藥物持續使用，但是這類型的病人可能就因為自體免疫與藥物影響，使傷口癒合更加困難。必須考慮每個傷口對治療的反應不盡相同，細心的觀察與嘗試，這次評估病人狀況及參考許多國外以「富含血小板纖維蛋白 (PRF)」治療成功的案例後，才建議以PRF為治療方式，陳小姐進行PRF治療療程時，每日可見傷口範圍不斷縮小，直至第10天，傷口完全癒合，至今已追蹤一個月亦無復發。
PRF治療少排斥 仍需專業評估葉圜叡主任說明，血小板除了凝血、止血的功能之外，也有組織修復及再生的功能，在人體受傷後局部釋放出生長因子，促進血管增生及組織的再生與修復，且因為是抽取自體血液，以離心機去除紅血球後取得高濃度的血小板血漿，因此也沒有身體排斥的問題與副作用，治療方式相對安全。
葉圜叡主任分享，不是所有的傷口都適合用PRF治療，例如太淺層的傷口，會因較難挑選合適且不會吸收PRF的敷料，而較難使用此治療方式，另外像是中風或脊椎損傷的病人，或較困難、無法執行治療擺位的病人，都難以維持PRF停留於傷口上，而會建議以雷射或高壓氧的方式進行治療，因此治療方針仍應視疾病狀況由主治醫師與病人討論決定。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57669
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