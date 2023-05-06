好市多「最新聲明」惹怒醫師了！遭嗆：敢讓吃過的人驗抗體嗎

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好市多今天凌晨0時許發出召回公告，表示配合衛生主管機關要求，接受會員就仍在效期內之「#692290 Kirkland Signature科克蘭冷凍草莓」、「#722573 Kirkland Signature科克蘭冷凍藍莓」、「#1010589 Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」等3項商品相關退貨及退款。但好市多也強調，上述被高市衛生局要求招回的產品，「在國內已經販售了很長一段時間，在今年3月之前，國內也沒有出現因為食用相關產品導致感染A型肝炎的確症病例」，呼籲消費大眾無需恐慌。
不過，此一聲明惹怒蘇一峰，他今在臉書開嗆，「Costco到底在講什麼？什麼叫作台灣國內3月前也沒有A肝病例，所以沒事結案！」他說台灣原本因為A肝非常少見，甚至是只有個位數的案例，因此醫師不會特別檢驗，而大部分A肝患者出現的是感冒症狀，「非疫區不會因為感冒症狀就想到要驗A肝好嗎？」
蘇一峰更怒嗆「一句話，敢不敢讓吃過的民眾驗A肝抗體？」他強調，台灣已10多年都不是A肝疫區，A肝在台灣快要絕跡，是公衛與全民一起努力的成果。不過，他也說，台灣目前不會因為這件事就變成疫區，因為國人衛生習慣好，要注意的是可能會有小規模傳染。
基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘日前也指出，台灣「40歲以下的人大多數沒有抗體」，感染A肝最嚴重會引發猛爆性肝炎，甚至要換肝，因A肝的潛伏期平均是28天，而「疫苗的效果最快12天發生作用」，呼籲誤食A肝莓果的年輕人及有慢性肝病等兩類人，最好及時施打A肝疫苗。
目前國內上市的A型肝炎疫苗有3種廠牌，均為不活化疫苗，核准的接種年齡為出生滿12個月以上，接種劑次無論成人或兒童都是2劑，2劑間隔至少6個月，接種1劑後約95%以上可產生保護抗體，完成2劑後，可提供20年以上的保護力。每劑費用約1130元至2200元不等。