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好市多「最新聲明」惹怒醫師了！遭嗆：敢讓吃過的人驗抗體嗎

▲中市府聯合稽查小組今（6）日前往好市多，稽查被檢出A肝病毒的問題莓果產品下架及回收情形。（圖／衛生局提供）
▲中市府聯合稽查小組今（6）日前往好市多，稽查被檢出A肝病毒的問題莓果產品下架及回收情形。（圖／衛生局提供）

記者徐銘穗/綜合報導

美式賣場好市多（Costco）販售冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，昨（5）遭高雄市衛生局開罰750萬元。好市多今（6）天凌晨0時許聲明，指「冷凍莓果產品在國內已經販售很長一段時間，今年3月之前，國內並沒有導致A肝確診案例」要消費者無須恐慌。不過，這段聲明惹怒胸腔科醫師蘇一峰，怒嗆「敢不敢讓吃過的民眾驗A肝抗體？」

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根據統計，這一波買到毒莓果、藍莓的會員共有4.2萬會員，衛福部食品藥物管理署日前要求及監督，好市多下架及回收違規的綜合莓果，並持續對食品業者進行巡查，高市衛生局昨（5）也決定重罰750萬，並要求全面回收「已售出、仍於效期內的科克蘭（KIRKLAND SIGNATURE）冷凍莓果類產品。

▲好市多三款冷凍莓果商品接受退貨。（圖／翻攝自好市多）
▲好市多今天凌晨0時許，公告召回三款冷凍莓果商品並接受退貨。（圖／翻攝好市多官網）
好市多今天凌晨0時許發出召回公告，表示配合衛生主管機關要求，接受會員就仍在效期內之「#692290 Kirkland Signature科克蘭冷凍草莓」、「#722573 Kirkland Signature科克蘭冷凍藍莓」、「#1010589 Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」等3項商品相關退貨及退款。但好市多也強調，上述被高市衛生局要求招回的產品，「在國內已經販售了很長一段時間，在今年3月之前，國內也沒有出現因為食用相關產品導致感染A型肝炎的確症病例」，呼籲消費大眾無需恐慌。

不過，此一聲明惹怒蘇一峰，他今在臉書開嗆，「Costco到底在講什麼？什麼叫作台灣國內3月前也沒有A肝病例，所以沒事結案！」他說台灣原本因為A肝非常少見，甚至是只有個位數的案例，因此醫師不會特別檢驗，而大部分A肝患者出現的是感冒症狀，「非疫區不會因為感冒症狀就想到要驗A肝好嗎？

蘇一峰更怒嗆「一句話，敢不敢讓吃過的民眾驗A肝抗體？」他強調，台灣已10多年都不是A肝疫區，A肝在台灣快要絕跡，是公衛與全民一起努力的成果。不過，他也說，台灣目前不會因為這件事就變成疫區，因為國人衛生習慣好，要注意的是可能會有小規模傳染。

▲蘇一峰不滿好市多以「3月前國內沒A肝」企圖甩鍋，今在臉書開嗆Costco，問「敢不敢讓吃過的民眾驗A肝抗體？」（圖／翻攝蘇一峰臉書）
▲蘇一峰不滿好市多以「3月前國內沒A肝」企圖甩鍋，今在臉書開嗆Costco，問「敢不敢讓吃過的民眾驗A肝抗體？」（圖／翻攝蘇一峰臉書）
基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘日前也指出，台灣「40歲以下的人大多數沒有抗體」，感染A肝最嚴重會引發猛爆性肝炎，甚至要換肝，因A肝的潛伏期平均是28天，而「疫苗的效果最快12天發生作用」，呼籲誤食A肝莓果的年輕人及有慢性肝病等兩類人，最好及時施打A肝疫苗。

目前國內上市的A型肝炎疫苗有3種廠牌，均為不活化疫苗，核准的接種年齡為出生滿12個月以上，接種劑次無論成人或兒童都是2劑，2劑間隔至少6個月，接種1劑後約95%以上可產生保護抗體，完成2劑後，可提供20年以上的保護力每劑費用約1130元至2200元不等。

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