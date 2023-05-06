蘿莉塔全說了！爆好友慣性操弄男人　「心機手段」猶如哄小寶寶

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蘿莉塔則分享有朋友心機示弱、操弄男人的故事，竟可以讓8個男生彼此都知道對方的存在，還同時追她，發現她的手段就是一直像哄寶寶一樣的稱讚男生，例如女生帶曖昧對象去逛精品，會先拿一個精品手機殼給男生拿看，並撒嬌哄男生說「哇這個手機殼好適合你，我就一直想存錢說要買給你」，還叫男生不要太快換手機，可以一起用情侶手機殼，結果當下男生就結帳了2個送她，以退為進超心機，而且同樣招式用不爛，讓現場來賓嘆為觀止。
主持人天心則抱怨老公很心機，每次自己脾氣暴衝時，老公只會靜靜的看著她表演，但天心脾氣來的快也去得快，每次冷靜下來後都是天心準動跟老公道歉，她笑說：「被老公心機套路了。」而小煜曾遇到拍戲時，被那部戲的主角算計，對方跟導演說悄悄話之後，小煜戲分就被弄掉了，讓他超傻眼有苦說不出。
而面對討厭的人，無尊也祭出心機對付，他說：「借錢是為了讓他有把柄在我手上！」他表示自己平時絕不借大錢給別人，但之前遇到有個人會一直弄無尊，後來他不知道什麼原因跟大家借錢，無尊就故意借他5萬塊，讓對方欠人情就不敢再弄他。無尊還開玩笑加碼爆料曾被沈玉琳耍心機，當時節目錄影前互相交流錄影時的笑話哏，結果一開路沈玉琳就把笑話講掉，讓他哭笑不得。