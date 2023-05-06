郭台銘喊「見縫插針」釀整合危機？朱立倫：別做讓民進黨開心的事

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媒體追問，能否整合柯文哲是決定5月17、24日徵召因素？朱立倫回應，柯文哲是大家都希望能團結努力，為中華民國來打拼，柯也看到民進黨這幾年執政不力，造成全民受害，更希望未來能有和平安靜生活，不管總統、立委大家一起團結努力，他們會尊重民眾黨很多想法，過程當然一起協調努力。
至於台北市議員王世堅認為，柯文哲會是大選變數。朱立倫說，大家都是很重要的關鍵，柯市長擔任8年市長與黨主席，他們要給予尊重，過程必須團結所有力量，把優秀人才推上去，讓台灣更好是共同努力目標。
另外，王世堅也分析，柯文哲有可能在9月時「提早抽腿」，爭取藍白合當立法院長？朱立倫僅回，若按照王世堅講法，他是對國民黨或所謂非綠大聯盟，大概很有信心，他們一定會贏得多數成為執政黨，謝謝王世堅。
至於郭台銘、侯友宜今不約而同皆展開拜廟行程，郭台銘今早受訪被媒體問到，是否有較勁意味？他直言「我們是必須要團結才會贏，你們不要老是見縫插針」，排的行程是照既定行程走。
是否埋下團結隱憂，釀侯郭整合火車對撞危機？朱立倫說，現在任何破壞團結的事情都不要做，任何能團結大家的事情多努力，這就是他們在努力的，「相信最喜歡看到我們所謂火車對撞，或任何衝突的一定是民進黨，所以不要做讓民進黨開心的事情。」