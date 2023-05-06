母親節拒大餐改下午茶　「送護膚品、手作課程」為貴婦媽媽打造

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高雄洲際酒店則是與法式奢華保養彩妝品牌代表Chantecaille香緹卡攜手推出全新聯名主題下午茶。適逢香緹卡25週年獻禮，洲際行家西點主廚團隊以洲際永續農場的有機作物設計系列茶點，呼應香緹卡的純淨美容宣言啟動植萃能量，透過下午茶感受大自然的豐饒與餐飲循環的零廢棄倡議。凡預訂限量聯名下午茶，尊享香緹卡植萃美肌禮品組，含經典花妍系列護膚品及專屬保養優惠券。
整套下午茶標榜選用洲際永續農場自栽蔬果，設計專屬本次聯名午茶饗宴的甜、鹹點共12款。包含熱帶水果蛋糕、玫瑰泰莓閃電泡芙等；鹹點也有南瓜起士塔、小農茄子泥紅石榴魚子醬等，主廚特別推薦小農野菇芝麻堅果單品，內餡鴻喜菇、美白菇等蕈類佐栗子泥，清香宜人。每組下午茶均享專屬巧克力盤、抹茶巧克力豆司康及豆乳全麥司康，佐主廚特製草莓玫瑰果醬、馬斯卡彭起司抹醬和蜂蜜，茗茶精選英國百年茶品牌Whittard of Chelsea，雙人品賞「Chantecaille香緹卡25週年」聯名下午茶每組1680+10%元，每日限量20組，
新板希爾頓一樓大廳酒吧「SociAbility逸廊」也將於5/10、5/11，共兩天舉辦「享受星級雙人下午茶+送體驗手作香氛羊毛氈胸花課程」活動。可以跟媽媽一起享用3 道鹹點、5 道甜點、1份司康飲品之外，也能在現場由羊毛氈教學老師現場示範，與媽媽一起體驗親手製作羊毛氈的療癒過程，每一朵手工製的胸花，都注入了希爾頓的沈穩香氣，兩人同行優惠價1550+10%元。
想更輕食些，也可選擇到寒居酒店BeGood咖啡館，每日下午1點至6點，特別推出「好時風光」午茶組一款鹹食搭配一杯限定飲品，每組480元+10%，及甜蜜組可選兩款甜點加上兩杯限定飲品，每組680元+10%。另也有假日限定時段「Bellini Bar」自助式調酒無限暢飲活動，每位980元+10%，另可搭配「魚子醬小食」每套2980元+10%。