澳洲男大生中毒！女友人家中搜出老鼠藥　她稱「原是自己要輕生」

母親節拒大餐改下午茶　「送護膚品、手作課程」為貴婦媽媽打造

▲台南大員皇冠假日酒店大廳289吧即日推出「花現美好 雙人英式下午茶」，將花的特質、香氣、美感，發揮創意融入在甜點之中。（圖／台南大員皇冠提供）
▲台南大員皇冠假日酒店大廳289吧即日推出「花現美好 雙人英式下午茶」，將花的特質、香氣、美感，發揮創意融入在甜點之中。（圖／台南大員皇冠提供）

記者葉盛耀/綜合報導

5月逢母親節，加上又是春暖花開的宜人氣候，各業者紛紛推出午後能慵懶慢慢品嘗的西式下午茶。包含以花為主題、聯手高檔品牌營造奢華，或者是結合手作課程，帶老媽一起感受豐富有趣的下午茶，也將會是場甜蜜回憶。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台南大員皇冠假日酒店大廳289吧即日~6/30推出「花現美好 雙人英式下午茶」，將花的特質、香氣、美感，發揮創意融入在甜點之中。像是「洋甘菊杏桃布蕾」就以清香的洋甘菊茶凍，結合蜜漬杏桃的口感，伴隨香草奶油布蕾滑順香濃的滋味，讓人吃來齒頰留香。鹹點類也有，以玫瑰花造型的焦糖鮭魚迷你堡，另還有餡料爆多的龍蝦沙拉堡以及黑胡椒燻鴨肉牛角包等。每日限量供應，平日價格880元、假日價格980元，搭配2杯咖啡或茶。

高雄洲際酒店則是與法式奢華保養彩妝品牌代表Chantecaille香緹卡攜手推出全新聯名主題下午茶。適逢香緹卡25週年獻禮，洲際行家西點主廚團隊以洲際永續農場的有機作物設計系列茶點，呼應香緹卡的純淨美容宣言啟動植萃能量，透過下午茶感受大自然的豐饒與餐飲循環的零廢棄倡議。凡預訂限量聯名下午茶，尊享香緹卡植萃美肌禮品組，含經典花妍系列護膚品及專屬保養優惠券。

▲高雄洲際酒店跨界合作法式護膚品牌Chantecaille香緹卡，推出聯名主題下午茶，最是適合貴婦級的媽媽。（圖／高雄洲際酒店提供）
▲高雄洲際酒店跨界合作法式護膚品牌Chantecaille香緹卡，推出聯名主題下午茶，最是適合貴婦級的媽媽。（圖／高雄洲際酒店提供）
整套下午茶標榜選用洲際永續農場自栽蔬果，設計專屬本次聯名午茶饗宴的甜、鹹點共12款。包含熱帶水果蛋糕、玫瑰泰莓閃電泡芙等；鹹點也有南瓜起士塔、小農茄子泥紅石榴魚子醬等，主廚特別推薦小農野菇芝麻堅果單品，內餡鴻喜菇、美白菇等蕈類佐栗子泥，清香宜人。每組下午茶均享專屬巧克力盤、抹茶巧克力豆司康及豆乳全麥司康，佐主廚特製草莓玫瑰果醬、馬斯卡彭起司抹醬和蜂蜜，茗茶精選英國百年茶品牌Whittard of Chelsea，雙人品賞「Chantecaille香緹卡25週年」聯名下午茶每組1680+10%元，每日限量20組，

新板希爾頓一樓大廳酒吧「SociAbility逸廊」也將於5/10、5/11，共兩天舉辦「享受星級雙人下午茶+送體驗手作香氛羊毛氈胸花課程」活動。可以跟媽媽一起享用3 道鹹點、5 道甜點、1份司康飲品之外，也能在現場由羊毛氈教學老師現場示範，與媽媽一起體驗親手製作羊毛氈的療癒過程，每一朵手工製的胸花，都注入了希爾頓的沈穩香氣，兩人同行優惠價1550+10%元。

▲新板希爾頓一樓大廳酒吧「SociAbility逸廊」也有雙人下午茶，5/10、5/11兩日還將加辦手作課程。（圖／新板希爾頓提供）
▲新板希爾頓一樓大廳酒吧「SociAbility逸廊」也有雙人下午茶，5/10、5/11兩日還將加辦手作課程。（圖／新板希爾頓提供）
想更輕食些，也可選擇到寒居酒店BeGood咖啡館，每日下午1點至6點，特別推出「好時風光」午茶組一款鹹食搭配一杯限定飲品，每組480元+10%，及甜蜜組可選兩款甜點加上兩杯限定飲品，每組680元+10%。另也有假日限定時段「Bellini Bar」自助式調酒無限暢飲活動，每位980元+10%，另可搭配「魚子醬小食」每套2980元+10%。

▲寒居酒店-BeGood咖啡館「好時風光」午茶組一款鹹食搭配一杯限定飲品，每組480元+10%；另甜蜜組可選兩款甜點加上兩杯限定飲品，每組680元+10%。（圖／寒居酒店提供）
▲寒居酒店-BeGood咖啡館「好時風光」午茶組中可選一款鹹食搭配一杯限定飲品，每組480元+10%；另甜蜜組可選兩款甜點加上兩杯限定飲品，每組680元+10%。（圖／寒居酒店提供）

母親節蛋糕大PK！16間飯店懶人包一次看　「侯爵夫人蛋糕」超猛

母親節電信業拼了！中華抽日本郵輪、台灣大最多省3千

NBA「戰神」艾佛森將住萬豪！內裝直擊　「1原因」不選總統套房　

母親節搶不到饗饗與旭集的位子沒關係！改訂外帶餐回家孝敬媽媽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀