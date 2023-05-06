英王查爾斯三世加冕典禮！哈利快閃出席 純旁觀沒有扮演任何角色
英國國王查爾斯三世（King Charles III）的加冕典禮即將於今（6）日舉行，而和王室鬧翻的哈利王子，如今宛如家中最熟悉的陌生人，一舉一動也備受外界矚目。而據英媒報導，哈利王子在加冕典禮中沒有扮演任何角色，就是個單純的旁觀者。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《鏡報》報導，整場加冕典禮從王室成員由白金漢宮出發抵達西敏寺開始，查爾斯三世與王后卡蜜拉入場時陪伴在側的侍從，都是精心安排的人選，包括王室成員也有勳爵和軍官，象徵著榮譽。而儀式結束後，王室成員會乘馬車返回白金漢宮，並將在陽台上觀賞英國皇家空軍的表演。
《鏡報》表示，在整個漫長的加冕典禮以及眾多儀式之中，哈利沒有被指派任何任務，沒有扮演任何角色，且預計只會參加西敏寺內的儀式，而不會參與之後返回白金漢宮的閱兵表演，也不會加入王室成員的活動或家宴。
而在加冕儀式上，哈利的座位被安排在第3排，與父親和哥哥以及其他高級王室成員相隔遙遠。不過對比於一度傳出哈利的座位會被安排在第10排，最終落坐第3排似乎已經算是王室釋出善意。而哈利觀禮後打算迅速趕回加州，與留在美國的妻子梅根一起慶祝兒子亞契的4歲生日。
《鏡報》更酸溜溜地表示，所有王室成員都為了加冕典禮全力以赴，在儀式前參與多次彩排，而哈利只是快閃來回，似乎認為自己兒子4歲生日的重要性不亞於加冕典禮。