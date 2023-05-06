《人選之人》林月真「臉書曝光」！好友名單超細節 觀眾朝聖服了
《人選之人—造浪者》才剛上架沒有幾天，就霸佔Netflix的排行榜冠軍，劇情帶入政治、新住民、婚姻平權、環保等議題，深受觀眾喜愛。然而其中除了翁文方（謝盈萱 飾）角色備受矚目外，公正黨黨主席林月真（賴佩霞 飾）也是串連劇情的核心角色。更有眼尖的網友發現，劇中角色都有自己的臉書帳號，而且還「埋梗2年」，細節拉到最滿。
記者張嘉哲/綜合報導
有網友在看完《人選之人—造浪者》之後，發現公正黨黨主席林月真竟然真的有角色臉書，而且早在兩年前就已經有發文，貼文中呼應劇情前2集，林月真出席新住民早餐會時，不慎被新住民養的博美咬傷，後來才知該博美早已受傷，還親自上門拜訪，並且在臉書寫下「我承諾推動新二代母語教育」。
而有趣的是，仔細觀看林月真的臉書好友，發現還有許多劇情當中的角色，其中包括熱衷於社運的蔡易安（潘綱大 飾）以及作為公正黨文宣部主任的陳家競（黃健瑋 飾）都在名單中，且像是蔡易安臉書有轉發同婚專法同婚的文章，並寫下「別人結婚關你啥事」，而陳家競在戲中面臨因工作讓家庭產生嫌隙的問題，臉書大頭貼最後換上與老婆小孩的大頭貼，跟劇情呼應，真的非常細心。
不少網友發現後紛紛朝聖表示「是真的有創立臉書帳號！而且許多角色都有欸！超用心」、「超用心的劇組！而且角色的發文也都跟自身劇情有關聯」、「來朝聖林月真黨主席臉書！很讚很好看」、「真的很厲害的細節，各個角色都是符合自己的劇情發文」、「真的很好看推薦！」