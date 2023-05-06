全台灣約２百萬人有氣喘！　過度依賴「這類吸入劑」恐加劇惡化、致命

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短效急救型吸入劑 治療氣喘恐致惡化、死亡彰基副院長林慶雄醫師指出，很多氣喘患者常使用短效急救型吸入劑當作治療氣喘藥物，這是不對的，因為短效急救型吸入劑只是暫時將氣管擴張，並沒有抗發炎的效果，而且一年用大於3支以上或更多，易有氣喘症狀惡化或是死亡風險。
類固醇吸入劑更有效治療 提高生活品質什麼才是治療氣管發炎的藥物呢？答案是「類固醇吸入劑」，這才是抗發炎的首選藥物，類固醇直接由口吸入，作用在肺部，所以需要的類固醇含量少，更能有效地治療，不用擔心會有月亮臉、水牛肩等副作用。因此，著重氣喘患者應常規且正確使用類固醇吸入劑，達到控制氣喘，以提高生活品質。
氣喘2種症狀表現常不自知 僅少數喘到吸不到氣彰基胸腔內科主治醫師呂俊佑表示，電視上扮演氣喘發作時，就會發出「咻～咻～咻」的聲音，然後捧胸、一副吸不到氣的樣子；事實上，真的很少會喘到這種程度，很多病人會以兩種症狀表現而不自知，一是「乾咳」、二是「胸悶」，這兩種現象在天氣冷熱變化大（通常是冬天的半夜）或接觸過敏原時會加劇，胸腔科醫師可依據病史及安排檢查，即時診斷出氣喘疾病。
氣喘分階梯式治療 維持肺功能、降低發作次數如果診斷出氣喘疾病後，要怎麼控制呢？根據Global Initiative for Asthma （簡稱GINA）中文翻譯為「全球氣喘防治建議」準則，氣喘的控制和治療是分階梯式的治療，把目前病人所使用的藥物分成五個階段進行，如果病人控制不好，就升階段提高藥物濃度或加別種藥物，控制好的話，就降低藥物濃度或使用頻率。
2018年，一篇大型隨機對照試驗發現，將同一支含吸入性類固醇的藥物當做控制劑及緩解急救劑，比分兩支藥物還要好，好在肺功能維持、好在急性發作的次數，急性發作的次數下降了5成～6成，而住院次數下降3成多，將近4成。
藥物順從性不佳、使用錯誤 仍會致氣喘急性發作選好了藥物，為什麼很多人還是會急性發作呢？呂俊佑進一步指出，目前的研究表示，高達75%氣喘病人藥物順從性不佳，其次是不會使用吸入器。順從性不佳就是沒有照醫囑時間吸藥，他們認為症狀好了以後，就已經痊癒，然後就忘記持續吸藥，導致急性發作就來不及了；至於不會使用吸入器的病人，建議拿起智慧型手機並打開youtube，輸入現在使用的藥物名稱，現在網路很方便，很多使用說明和教學影片都有。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57672
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