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《浪漫醫生金師傅3》安孝燮李聖經同居！爸闖女兒家見恩愛親密照

▲《浪漫醫生金師傅3》中，李聖經（右）跟安孝燮的親密拍貼，被李璟榮發現。（圖／翻攝SBS）
▲《浪漫醫生金師傅3》中，李聖經（右）跟安孝燮的親密拍貼，被李璟榮發現。（圖／翻攝SBS）

記者陳雅蘭/綜合報導

韓國經典劇《浪漫醫生金師傅》4月28日開播第三季，5日播出第3集，交往3年的車恩彩（李聖經 飾）跟徐宇鎮（安孝燮 飾）也正式同居；恩彩爸車鎮萬（李璟榮 飾）誤闖小倆口新房，發現凌亂房間、恩愛鐵證，讓愛女心切的車鎮萬，加深對徐宇鎮的敵意。

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！！！！！以下有劇情透露，慎入！！！！！

▲劇中，安孝燮貼心為李聖經榨番茄汁。（圖／翻攝SBS）
▲劇中，安孝燮貼心為李聖經榨番茄汁。（圖／翻攝SBS）
經典不敗的醫療劇《浪漫醫生金師傅》，第二季2020年2月播畢至今過了3年，第二季結尾徐宇鎮跟車恩彩終於在一起，所以2人在《浪漫醫生金師傅3》中便已經交往3年，也正式同居。

《浪漫醫生金師傅3》第3集中，車恩彩的爸爸車鎮萬現身，並決定加入石垣醫院新設立的「外傷中心」，同時奪走金師傅（韓石圭 飾）的主任職位。因為石垣醫院位於偏鄉，車鎮萬在找房子期間，要求短暫住在女兒家，讓車恩彩措手不及，她想盡諸多藉口來安撫男友、欺騙爸爸並非跟男友同居。

事實上，車鎮萬對女兒的男友相當不滿意，甚至當面對著徐宇鎮撂狠話，但徐宇鎮無所畏懼，以「車恩彩對我來說也是重要的人」回擊車鎮萬；但徐宇鎮聽到女友要求車鎮萬將住入兩人新房，他則溫柔對車恩彩說：「恩彩呀，她是你爸，我是妳的男人，妳不用這麼難以啟齒，知道嗎？小心別穿幫。」答應女友自己願意躲在客房，直到車鎮萬找到住處為止。

車恩彩騙爸爸是跟女醫生室友同住，但車恩彩接到醫院通知，緊急到院準備替病患動手術，留下車鎮萬一人看家，豈料防不勝防，車鎮萬在家發現男性衣物、牙刷、刮鬍泡，以及徐宇鎮留給車恩彩的字條，「恩彩，這是早上榨剩的番茄汁，喝之前記得先搖均勻」，最後還發現小倆口的親密照片，憤怒的車鎮萬立即前往石垣醫院，原本要質問徐宇鎮的他，卻被因跳雪失足的嚴重患者打亂計畫。《浪漫醫生金師傅3》可至Disney+收看。

▲▼劇中，安孝燮貼心為李聖經交往3年，十分甜蜜。（圖／翻攝Disney+）
▲▼劇中，安孝燮（上下圖左）跟李聖經交往3年，十分甜蜜。（圖／翻攝Disney+）
▲▼劇中，安孝燮貼心為李聖經交往3年，十分甜蜜。（圖／翻攝Disney+）
 

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