越南女路邊遭強擄！「囚禁凌虐」勒索2億越南盾 6同鄉遭逮
台南麻豆2月份發生擄人案，一名越南籍女子在路上，遭到同籍男子搭訕騙上車，被強行帶到雲林的日租套房，慘遭手銬、腳鐐囚禁，更被施以電擊，逼著以視訊方式向越南家人求救，遭勒索2億越南盾（約台幣26萬元）得逞，惡煞一行人最終將她載到公墓丟包，檢警最終循線逮捕台灣籍的蔡姓男子與逃逸移工阮姓男子等6人，全案依共同擄人勒贖、妨害自由、傷害等罪嫌，移送法辦。
記者孫唯容／綜合報導
今年2月份，該名越南女子在麻豆曲新生路上走路，遭到數名同鄉男子搭訕，謊稱要一起出遊，將她誘騙上車，最終把他押到雲林縣崙背鄉的日租套房，囚禁長達4天，期間以手銬、腳鐐限制行動，被害人還遭台籍、越南籍男子以電擊棒電擊、球棍毆打用刑。
惡煞還要求被害人以視訊方式跟越南的家人要錢，總計勒索2億越南盾，再將被害人載往南投縣中寮鄉某公墓丟包。
專案小組持續追查，鎖定蔡男及其他6名越南逃逸移工，3月22日持搜索票逮捕蔡男在內的所有嫌犯，並進一步查獲電擊棒2支、鐵鎚1支、手銬3副、腳鐐2副、存褶、提款卡、本票及第二、三級毒品等證物。
越南籍阮姓逃逸移工等4人，目前於移民署南區事務大隊高雄收容所收容中，經專案小組持續擴大偵辦後，全案依涉嫌共同擄人勒贖、妨害自由、傷害等罪嫌，移送台南地方檢察署偵辦。