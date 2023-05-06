5月已飆破40度 ！民眾憂「7、8月高溫更燒」 氣象局給解答
今（6）日立夏意味著夏天的到來，不過根據氣象局監測資料顯示，今日台南北寮出現40.1度極端高溫、其次為台東縣大武39.7度、高雄市月眉與台南市玉井38.6度，讓不少民眾憂心「7、8月高溫狂燒，熱到爆！」對此，氣象局也給出解答。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局於5月6日發布高溫示警，其中台南市北寮出現40.1度極端高溫；高雄市近山區或河谷，花蓮縣、臺東縣縱谷，達到38度極端高溫；嘉義市地區，嘉義縣、屏東縣近山區或河谷，連續出現36度高溫；臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣近山區或河谷為黃色燈號，氣溫達36度以上。
針對40度極端高溫出現，網友們也紛紛哀號「好扯5月就40度」、「5月初而已」、「現在才5月初就40度，8月會不會熱出人命？」、「5月40度真的誇張」。
對此，氣象局預報員近一步解釋，今日台東高溫是因為西南風過山沉降，導致刮焚風悶熱，台南高溫飆破40度，則是因為南方高壓勢力變強，加上本身緯度較低，且近內陸山區沒有海風調節溫度。
不過5月就飆極端高溫，是否代表今夏會特別炎熱？預報員解答並不一定，是否高溫還是要看天氣系統配置，如果7、8月高壓沒有那麼強，就不會出現極端高溫，且過去幾年也曾出現過5月飆破40度高溫的案例，因此今夏的高溫狀況，還需要進一步的氣象觀測。