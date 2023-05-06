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從最惹人厭小三逆襲上位王后　卡蜜拉低調發光獲伊莉莎白二世認可

▲英國國王查爾斯三世加冕典禮過後，第二任妻子卡蜜拉也將正式成為王后。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國國王查爾斯三世加冕典禮過後，第二任妻子卡蜜拉也將正式成為王后。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

英國國王查爾斯三世（King Charles III）的加冕典禮於今（6）日舉行，查爾斯三世的第二任妻子卡蜜拉（Camilla），也將在典禮過後正式成為英國王后。由於被認為是造成查爾斯三世與黛安娜王妃（Princess Diana）婚姻破裂的元兇，卡蜜拉很長一段時間以來都被英國人討厭，不過卡蜜拉和查爾斯三世自2005年結婚以來，始終保持低調，夫妻感情和睦，逐漸獲得外界認可。已故英女王伊莉莎白二世在2022年也曾說過，希望大家能像支持自己一樣支持卡蜜拉，真誠地希望卡蜜拉在時機成熟時能被稱為王后。

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查爾斯三世在1994年，對外承認自己與卡蜜拉有婚外情，讓黛妃說出「三個人的婚姻，所以有點擁擠」的名言。其實查爾斯三世在黛妃之前就先認識了卡蜜拉，黛妃一直都知道查爾斯三世與卡蜜拉兩人之間所擁有的特殊羈絆。

雖然外界多認為黛妃外貌遠優於卡蜜拉，但查爾斯三世始終對卡蜜拉情有獨鍾。撇開婚外情不談，黛妃與查爾斯三世兩人彼此的個性不合也是事實。然而在黛妃的生命因車禍劃下戲劇性句點後，人們似乎都把罪責歸咎在卡蜜拉身上，讓她一夕之間成為英國最惹人厭的女人。

英國已故黛安娜王妃。（圖／達志影像 ／美聯社）
▲英國已故黛安娜王妃。（圖／達志影像 ／美聯社）
18年維持低調婚姻　安靜發光逐漸洗白

2005年，查爾斯三世與卡蜜拉正式共結連理。然而早在1999年，王室就開始有意識地讓卡蜜拉參與活動，與查爾斯三世一起公開亮相，讓民眾提早接受卡蜜拉會成為查爾斯三世新任配偶的事實。

不過卡蜜拉的人氣遠遠比不上黛妃，而卡蜜拉似乎也早就接受了這一點，她不像黛妃會出席許多公開活動，而是安靜地過日子。即便在2005年正式結婚後，卡蜜拉一樣維持低調。

查爾斯三世總是大力稱讚卡蜜拉對自己的默默支持，而卡蜜拉雖然不常出現在鎂光燈之下，但她確實默默支持了不少慈善事業，以她自己的方式，盡到了王室成員的責任。

伊莉莎白二世給予祝福　卡蜜拉逆襲成功

《CNN》於2015年，查爾斯三世與卡蜜拉結婚10週年時做了一項民調，發現英國人越來越喜歡她，討厭卡蜜拉的人越來越少。當然，卡蜜拉仍然不是王室中高人氣的成員，但至少大眾對她不再那麼反感。

畢竟結縭18年以來，她與查爾斯三世感情和睦，沒有再鬧出什麼讓狗仔津津樂道的八卦，脾氣古怪的查爾斯三世，在卡蜜拉身邊也總是顯得平靜。

已故英女王伊莉莎白二世在2022年，於慶祝她登基70週年的演說中，特別提到當有一天查爾斯三世成為國王時，希望大家可以如同支持自己一樣，支持查爾斯三世和卡蜜拉。伊莉莎白二世說到，自己真誠地希望，當那一天到來時，卡蜜拉能夠憑藉對王室的忠誠服務，被稱為王后。

▲已故英女王伊莉莎白二世曾說過，希望大家可以如同支持自己一樣，支持查爾斯三世和卡蜜拉，真誠地希望卡蜜拉被稱為王后。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲已故英女王伊莉莎白二世曾說過，希望大家可以如同支持自己一樣，支持查爾斯三世和卡蜜拉，真誠地希望卡蜜拉被稱為王后。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）
伊莉莎白二世公開肯定卡蜜拉，這也意味著卡蜜拉徹底走出早年的小三身份，成為王室中的核心人物。在伊莉莎白二世演說後，查爾斯三世與卡蜜拉也立即回應，表達對於女王言詞的「感動與榮幸」。

卡蜜拉的好友，專欄作家魏雅特（Petronella Wyatt）表示，雖然仍有許多人對卡蜜拉抱持敵意，但她認為在加冕典禮過後，卡蜜拉會像過去18年那樣，安靜地發光繼續扮演好王后的角色。

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