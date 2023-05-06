佩甄耍騷讚王祚軒體力旺 生日驚見老公「57洞諾言」臉紅了
「醫師娘」佩甄（李佩甄）和王祚軒結婚13年，老公因工作關係時常不在家，不過佩甄坦言頂多就5天左右，小別勝新婚。日前王祚軒遭網友「造謠出軌」，佩甄怒發聲奉勸網友換工作，因為對方不僅盜用她的照片，還利用捏造王祚軒出軌來銷售產品，她今（6）日擔任高爾夫球品牌一日店長時，也分享老夫老妻「激情」日常不會少，強調感情穩定，還笑說自己本身就很「騷」。
記者侯家瑜/台北報導
佩甄近來愛上高爾夫球，與好友小禎組球隊之外，也不忘幫對方在圈內物色優質男，而她也說高爾夫球有意外增進夫妻間的感情，「現在變成我們的共同興趣，他現在再忙，一個月仍會固定陪我打一次球，來回車程加打球，我們就有將近7個小時可以相處。」還不忘誇讚老公在球場上很帥，內心有充滿「粉紅泡泡」的感覺。
相較於每天膩在一起的夫妻，佩甄坦言與老公現在感情穩定，對方零星的日常關心，就能討她歡心，雖然過去會因為自己依賴性強，常胡思亂想若老公外遇該如何應對，不過現在已經成熟，認為給彼此多點空間還不錯，也不會刻意要求未來一定要每天住在一起。佩甄還爆料老公很自戀，平常也不會吃她的醋，「可能哪天我跟吳慷仁一起打球，他才會在意。」
至於到了老夫老妻階段，恩愛頻率是否會減少？佩甄現場開始搔首弄姿，笑說自己很騷，在家穿著清涼也很會撒嬌，所以按時交作業是必然，笑說：「老公體力跟年輕人一樣好，反而是我心有餘而力不足。」也補充有次生日，老公在卡片上貼心寫下：「以後帶妳去國外打高爾夫球，一次3場57洞。」讓佩甄害羞直呼：「高爾夫球就54洞，另外3洞就是...哈哈他就是這麼幽默。」