出門要帶傘！明鋒面雨彈炸全台 「2暴雨熱區」挾帶雷擊
今（6）日高溫飆破40度，全台熱到爆！不過週（7）日又將一夜大變天，梅雨季首波鋒面通過，凌晨從東部以北開始降雨，白天雨勢最為猛烈，尤其是中部以北、東北部地區迎暴雨狂轟，還會挾帶雷擊，提醒規劃出遊的民眾留意降雨狀況。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據中央氣局指出，週日鋒面正式來臨，全台都會有降雨機率，其中中部以北、東北部地區會有大雨伴隨雷擊。直到明天晚上鋒面到台灣南邊，降雨才會逐漸趨緩，不過各地水氣還是很多，直到週一（8日）仍有局部短暫陣雨發生，不過各地降雨狀況逐漸趨緩。
明（8）日東北季風增強，不像今天一樣高溫狂曬，北部地區大概落在27度上下，中南部地區32度35度；東部地區由於西南風還是較強，會有焚風影響，仍是有36度高溫出現的機會。要注意的是，鋒面通過後東北季風持續增強，北台灣週一、週二低溫剩下18度左右，白天也僅有20度、21度，週三白天開始才會逐漸回暖，穩定天氣回歸。
此外，今日台南高溫飆破40度，讓民眾憂心5月出現極端高溫，是否代表今夏會特別炎熱？預報員則解答並不一定，是否高溫還是要看天氣系統配置，如果7、8月高壓沒有那麼強，就不會經常出現極端高溫，且過去幾年也曾出現過5月飆破40度高溫的案例，因此今夏的高溫狀況，還需要進一步的氣象觀測。