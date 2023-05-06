大型展覽爆熱浪影響商機　經濟部：展館非冷氣適溫運動納管範圍

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對此，經濟部澄清，目前「會議冷氣適溫26℃±1」活動，是指靜態開會，以坐姿為主的場合，而且是指室內環境溫度26度，不是冷氣設定溫度。試辦方案上路輔導優先，後續會視試辦成效滾動檢討，並無正式納管時間表。
經濟部強調，會議中心、展覽館及餐廳用餐時間，非現行強制26度節能規定納管範圍，但歡迎及鼓勵自發性參加。目前推廣會議冷氣適溫是輔導機制不是強制，是自願參加，並不會處罰或有罰則。
以展昭展覽公司現正於台北南港展覽館1館舉辦的輔具展舉例，主辦跟參展廠商反映溫度過高，一些參觀的體弱者怕受不了，館方即配合主辦單位，將溫度調降，並加強換氣，以確保來館民眾的舒適健康為原則，自今年4月到現在，展館均密切觀察各展舉辦期間的室內溫度變化，隨時因應調整。
經濟部表示，自願性接受節能輔導的32家業者、1300家觀光旅館、連鎖餐廳、會議中心等服務業試辦，經濟部會協助業者進行節能診斷及服務升級，並由商業司及能源局提供節能設備汰換補助，可供業者運用。
另外，經濟部建議，會展中心應配合租用需求提供合適會議環境，如屬非正式禮儀場合，可穿著輕便服裝，並將空調維持適溫26加減1度，可達人體舒適，同時也能有節能效果。