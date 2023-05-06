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大型展覽爆熱浪影響商機　經濟部：展館非冷氣適溫運動納管範圍

▲針對媒體報導大型展覽館因配合冷氣適溫運動，有廠商反映溫度過高，影響洽談商機一事，經濟部能源局今（6）日表示，展館非納管範圍。（示意圖／NOWnews資料照）
▲針對媒體報導大型展覽館因配合冷氣適溫運動，有廠商反映溫度過高，影響洽談商機一事，經濟部能源局今（6）日表示，展館非納管範圍。（示意圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

針對媒體報導大型展覽館因配合冷氣適溫運動，有廠商反映溫度過高，影響洽談商機一事，經濟部能源局今（6）日回應，目前「會議冷氣適溫26℃±1」活動，是指靜態開會，以坐姿為主的場合，而且是指室內環境溫度26度，不是冷氣設定溫度，而像台北南港展覽館1、2館，館內溫度的控制，除了建議室內溫度26度控溫外，也會配合主辦單位辦理會展活動的屬性規模，以及人潮與外氣狀況，作為控溫的依據，基本上以控制室內均溫在25度左右。

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經濟部上個月舉辦「冷氣適溫運動宣示大會」，推動營業場域「會議冷氣適溫26℃±1」及「用餐冷氣適溫23℃±1」，盼帶動節電風氣，近日卻有媒體報導，大型展覽活動人潮湧現室內溫度飆高，影響廠商洽談商機。

對此，經濟部澄清，目前「會議冷氣適溫26℃±1」活動，是指靜態開會，以坐姿為主的場合，而且是指室內環境溫度26度，不是冷氣設定溫度。試辦方案上路輔導優先，後續會視試辦成效滾動檢討，並無正式納管時間表。

經濟部強調，會議中心、展覽館及餐廳用餐時間，非現行強制26度節能規定納管範圍，但歡迎及鼓勵自發性參加。目前推廣會議冷氣適溫是輔導機制不是強制，是自願參加，並不會處罰或有罰則。

以展昭展覽公司現正於台北南港展覽館1館舉辦的輔具展舉例，主辦跟參展廠商反映溫度過高，一些參觀的體弱者怕受不了，館方即配合主辦單位，將溫度調降，並加強換氣，以確保來館民眾的舒適健康為原則，自今年4月到現在，展館均密切觀察各展舉辦期間的室內溫度變化，隨時因應調整。

經濟部表示，自願性接受節能輔導的32家業者、1300家觀光旅館、連鎖餐廳、會議中心等服務業試辦，經濟部會協助業者進行節能診斷及服務升級，並由商業司及能源局提供節能設備汰換補助，可供業者運用。

另外，經濟部建議，會展中心應配合租用需求提供合適會議環境，如屬非正式禮儀場合，可穿著輕便服裝，並將空調維持適溫26加減1度，可達人體舒適，同時也能有節能效果。

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