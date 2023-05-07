巷仔內／阿扁救陳致中高調請願喊修《選罷法》　綠委挺不挺陷兩難

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為此行政院去年底火速通過《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，而賴清德在今年初接任黨主席時也強調，為嚴正黨紀將落實排黑條款，祭出比《選罷法》更嚴苛的黨規，涉及黑、金、槍、毒或曾遭管訓者無法擔任黨職，更不得代表民進黨參選公職，雙管齊下祭出組合拳，宣示改革決心。
就往例行政院提出草案送立法院審議時，民進黨團大多是支持院版條文，或者在院版的條文精神與架構下進行小幅微調。有綠委私下透露，政院推出前皆未與立委討論，如今黨團也難以替「政院版」辯護。
本案目前於立法院初審通過，洗錢犯罪者褫奪公權部分，除民進黨團有疑慮外，包括國民黨團、時代力量黨團同樣表達反對，認為違反比例原則，條文保留協商，看來朝野多數贊同調整，但是因陳水扁北上請願引發熱議，讓議題政治化、複雜化。
有綠委透露，在陳水扁未請願前黨內就有討論的聲音，首先國民黨立委傅崐萁涉及《證券交易法》重罪為何仍可參選，反觀陳致中不能選里長，「傅崐萁可以選立委，陳致中不能選里長，這合理嗎？」若陳水扁不請願，社會不會有這麼多爭議，如今修法已複雜化，撇開其身分，其所言句句有理，「問題在於他是陳水扁，爭議很多的陳水扁。」
該立委指出，在《刑法》上僅有死刑與無期徒刑終身褫奪公權，但是洗錢案定讞被判幾個月的輕罪也套用同樣標準，另在內政委員會中審查過程中，國民黨立委鄭天財也表達反對立場，在接獲許多服務案件中，有許多原住民求職遭詐騙，提供了帳戶莫名背負洗錢罪名，若修法通過往後也不能參選代表與村里長，用正副總統的高規格套用在《選罷法》，違反比例原則。
同樣於內政委員會綠委表示，主嫌詐欺、背信大賺上百億元，可能被判到10年以上徒刑，出獄後同樣能夠參選，反觀最末端處涉及洗錢案的幫助犯卻被終身褫奪公權，根本毫無道理。如今黨團陷入困境，坦言本案已涉及政黨間的互動與政治攻防，民進黨團態度為何，堅定捍衛「政院版」或贊同調整，要有集體共識才能投票，黨團將擇日討論，做出最後定奪。