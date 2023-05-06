AI教父辛頓：人工智慧威脅人類恐比氣候變遷迫切

我是廣告 請繼續往下閱讀
各界咸認辛頓的研究對於當代人工智慧系統發展有重要貢獻。1986年，他與人合撰影響深遠的論文「藉由反向傳播謬誤來學習表徵」（Learning representations by back-propagating errors），替支持人工智慧技術的神經網絡發展立下里程碑。2018年，他因研究上的種種突破獲頒「圖靈獎」（Turing Award）。
如今有愈來愈多科技界領袖擔心機器的智慧超越人類、最終控制地球，於是公開對人工智慧構成的潛在威脅提出疑慮，辛頓也是其中之一。
辛頓說：「我不是要貶低氣候變遷的重要性，也不是說不該擔心氣候變遷，那也一樣是很大的風險。但我覺得（人工智慧）最後可能會更急迫。」
「關於氣候變遷，提出建議很簡單：只要停止排碳就好了。只要這麼做，情況總會好轉。而關於（人工智慧），大家根本無所適從。」
獲科技企業微軟（Microsoft）贊助的美國人工智慧研究實驗室OpenAI去年11月推出聊天機器人ChatGPT，替人工智慧技術競賽開了第一槍，這款工具很快就成為史上成長最快的應用程式，每月活躍用戶在僅僅兩個月內就達到1億人次。
今年4月，有上千人簽署公開信，呼籲所有人工智慧實驗室至少在6個月內暫停研發比OpenAI近期推出的GPT-4更強大的系統，其中包括社群媒體推特（Twitter）執行長馬斯克（Elon Musk）、人工智慧研究先驅班吉歐（Yoshua Bengio）和羅素（Stuart Russell）等。
辛頓與聯名人士懷有一樣的憂慮，擔心人工智慧會對人類造成存亡威脅，但他不同意暫停研究。
他說：「這根本不切實際。我認同這是一種存亡風險，且已近在眼前，現在應該非常努力投入大量資源去瞭解我們能做什麼。」
上述聯名信公開後，12名歐洲議會議員呼籲美國總統拜登、歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等領袖召開峰會，討論如何控管ChatGPT等先進人工智慧系統的發展，因為這些系統的發展速度超乎預期。
辛頓說：「科技界領袖最懂（人工智慧），政界也必須參與。這件事關乎我們所有人，所以大家都必須好好思考。」（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1120506