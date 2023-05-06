Coldplay出道27年！「超狂得獎紀錄」曝光 專輯銷量超過1億張
Coldplay（酷玩樂團）近來傳出將要空降高雄世運主場館的消息，雖然此事尚未獲得官方證實，但高雄市市長陳其邁的「笑臉愛心」符號似乎已盡在不言中，消息傳出後讓粉絲嗨翻，紛紛摩拳擦掌準備搶票。事實上，Coldplay從1996年成立至今已經27年，而就在說長不長說短不短的時間裡，他們已經拿下總共拿下8個全英音樂獎、7個葛萊美獎、5個MTV音樂錄影帶獎。
記者吳雨婕/綜合報導
英國搖滾樂團Coldplay成立於1996年，由克里斯馬汀（Chris Martin）、強尼邦藍（Jonny Buckland）、蓋貝瑞曼（Guy Berryman）與威爾查恩（Will Champion）組成，他們在2000年時推出單曲〈黃色〉，開始受到關注，之後則是推出了首張專輯《降落傘》隨即爆紅；2008年Coldplay推出第4張專輯《玩酷人生》更是走向巔峰；2014年推出的第6張專輯《鬼故事》，讓他們成為遍及100多個國家的iTunes Store專輯榜榜首。
引人注意的是，Coldplay出道27年，已經累積奪下多項音樂獎項，包含8個全英音樂獎、7個葛萊美獎、5個MTV音樂錄影帶獎，專輯在全球的銷量更是超過1億張，可以說是史上最暢銷的樂團之一。而Coldplay的主唱克里斯曾在2019年受訪時，提到暫時不舉辦世界巡演，原因是會增加環境負擔，不過隨著疫情解封，他們也於去年初開始展開巡演，這也是為什麼粉絲一聽到Coldplay要來台灣開唱，會如此興奮的原因。