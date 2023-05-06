英王查爾斯三世加冕　歐洲王室成員大集合！一翻族譜大家都是親戚

我是廣告 請繼續往下閱讀
比利時
比利時國王菲利普和王后一同出席了加冕典禮，他們的大女兒目前在牛津大學讀書，也陪同出席了加冕典禮的白金漢宮招待會。比利時國王的祖輩是維多利亞女王的叔叔，因此兩國王室成員可說是遠親的關係。
丹麥
丹麥女王瑪格麗特二世由於剛動手術，無法親自出席，由王儲弗雷德里克和王儲妃兩人代表參加。瑪格麗特二世也是查爾斯三世的遠房親戚，兩人的血脈都可以往上追溯到維多利亞女王。
希臘
希臘也是由王儲帕夫洛斯和王儲妃代表出席。希臘王后安妮瑪麗是丹麥女王瑪格麗特二世的親妹妹，因此希臘王室成員也是查爾斯三世的遠親。此外，查爾斯三世是王儲帕夫洛斯的教父，威廉王子則是帕夫洛斯兒子的教父，兩個王室家庭之間的關係特別友好。
列支敦斯登
攝政王阿洛伊斯與妻子共同出席，阿洛伊斯是列支敦斯登國王亞當二世的兒子，他目前已經是國家的實質領袖。阿洛伊斯也是伊莉莎白二世的姪子，因此他和查爾斯三世屬於表親的關係。
盧森堡
亨利大公與妻子共同出席，亨利大公的母親曾在二戰時流亡到倫敦，成為當時盧森堡人抵抗納粹的象徵，因此亨利大公對英國有特殊感情。而就血緣上，若將族譜回溯到1700年代，那麼亨利大公也能找到與英國王室的親戚關係，只是確實非常遙遠。
摩納哥
阿爾貝二世親王和王妃共同出席，摩納哥王室的格里馬爾迪家族已經統治摩納哥達700多年之久，罕見的是，他和英國王室完全沒有親戚關係。
荷蘭
亞歷山大國王和王后親自出席，亞歷山大是查爾斯三世的堂兄弟，荷蘭王室和英國王室一直以來關係十分密切。
挪威
王儲哈康和王儲妃代表出席，挪威國王哈拉爾五世是伊莉莎白二世的表弟，據稱查爾斯三世的名字由來，正是因為伊莉莎白二世暱稱挪威已故哈康國王為查爾斯叔叔，因此以查爾斯替兒子命名，由此可見挪威王室與英國王室的緊密關係。
西班牙
國王菲利普六世和王后共同出席，菲利普六世稱呼伊莉莎白二世為阿姨，他的父親前任國王胡安卡洛斯則是維多利亞女王的曾曾孫。
瑞典
國王古斯塔夫與女兒維多莉亞共同出席，古斯塔夫是丹麥女王與挪威國王的堂兄，回溯族譜，維多利亞女王是古斯塔夫的高曾祖母，因此瑞典王室與英國王室也是關係密切。
歐洲由於經歷歷史上長期複雜的貴族政治聯姻，王室成員間彼此多有親戚關係，尤其英國王室更是源遠流長的王家血脈，人脈真的可以說是遍及全歐洲，大家都是親戚，絲毫不誇張。