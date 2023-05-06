安寧療護不只針對癌末或末期器官衰竭者！　健保擴增「適用對象」

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末期衰弱老人 納入健保安寧緩和醫療給付彰化醫院腫瘤中心主任宋時雨表示，大部分民眾總認為癌末或末期器官衰竭者才能以健保進行安寧療護，但健保署已在去年6月將末期衰弱老人正式納入健保安寧緩和醫療的給付範圍，衰老者可申請安寧療護，透過疼痛控制等方式，緩和身體不適，同時處理病人及家屬在心理、社會和心靈上的問題，以維護病人和家屬最佳的生命品質。
衰老進行安寧療護 緩解身心不適彰化醫院因應安寧療護對象的改變，除了原本的到宅為個案進行居家安寧療護之外，還啟動了機構方案，也就是說，對於住在護理之家或養護機構的衰老住民，可就地進行安寧療護，長者不必往返醫院，即可接受身心靈照護。
宋時雨主任指出，黃姓阿嬤5年前中風後失去語言能力，身體多病及器官老化，後來左腳動脈血栓，肌肉壞死，時常進出醫院後住進彰化醫院護理之家，心臟科醫師評估若進行取栓術反而易引起全身發炎反應，家屬選擇保守治療，但其左腳常痛到阿嬤流眼淚；雖不能言語，但阿嬤以表情訴說她很痛苦。
健保安寧療護適用對象擴大 衰老者就地安寧阿嬤不是癌末患者，也不是末期器官衰竭者，原本無法進行健保安寧療護，但在去年6月適用對象擴大後，她得以衰老的身分進行安寧療護，家屬也了解阿嬤的人生已經走到最後階段，願意一起面對接受，讓阿嬤就地在護理之家安寧，阿嬤本人也願意接受，開始在安寧療護之後以嗎啡進行止痛。
宋時雨主任表示，嗎啡的使用讓阿嬷的疼痛感減輕許多，她也以點頭來表示她希望長期使用嗎啡，由精神科醫師評估上癮問題，心理師進行病人及家屬的心理支持，跨科別組成的安寧團隊在阿嬤熟悉的病榻前持續安定她的身心，4個月後阿嬤安詳離世。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57673
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