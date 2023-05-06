趁妻懷孕出軌！形象崩壞自毀星途　男星「憔悴近照」曝光

婁峻碩遊走危險邊緣！駕車險撞貨櫃　自爆「投保很高」

▲婁峻碩先前拍MV時，差點開車撞上貨櫃。（圖／Hit Fm提供）
▲婁峻碩先前拍MV時，差點開車撞上貨櫃。（圖／Hit Fm提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2023「hito流行音樂獎」頒獎典禮6月3日將於台北小巨蛋盛大登場，今（6）日婁峻碩和男團FEniX現身東區進行造勢活動搶票會，活動上發生小插曲，FEniX團員李承隆在現場突然褲子破了；婁峻碩談及近況，表示前陣子拍MV在拍駕車戲碼時，差點撞到貨櫃，遊走在生命危險邊緣，讓他忍不住苦笑：「我們每次投保很高。」此外，除了FEniX、婁峻碩確定出席頒獎典禮外，Hit Fm加碼公布第2波卡司，包含AcQUA源少年、U:NUS、VERA、曾沛慈、熊仔等加入演出陣容。

我是廣告 請繼續往下閱讀
婁峻碩出道以來屢獲hito流行音樂獎肯定，但這卻是他首度站上hito舞台，他笑說先前獲獎時，礙於疫情沒有實體頒獎典禮，今年終於如願。他睽違3年將推出新專輯，主打歌〈RISE〉迴響極佳，其中在MV中獻出「螢幕初脫」，讓歌迷驚喜不已。婁峻碩笑說，原先不打算秀肌肉，直到拍攝當天才決定，上鏡前狂做伏地挺身。

▲婁峻碩、FEniX出席「hito流行音樂獎」造勢活動搶票會。（圖／Hit Fm提供）
▲▼婁峻碩（下圖中）、FEniX出席「hito流行音樂獎」造勢活動搶票會。（圖／Hit Fm提供）
▲婁峻碩、FEniX出席「hito流行音樂獎」造勢活動搶票會。（圖／Hit Fm提供）
 
由夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX及李承隆組成的FEniX，即將首度站上hito頒獎典禮的舞台，表示很興奮、很開心，更期許為來成績會更好，不過在今天的活動上，團員李承隆突然破了，成為小插曲。問及身為前輩的婁峻碩有無提點FEniX，婁峻碩直言：「他們各方面都很完整，活動會越來越好。」

神祕辮子男是Energy Toro？真相揭曉全笑瘋　婁峻碩自豪改造成功

婁峻碩自豪體力好！樂當時間管理大師　最愛「夜夜生歌」

FEniX陳峻廷主持萬人職棒場　啦啦隊女神：被敬業的態度圈粉

FEniX李承隆秀可愛三連拍　表演女團舞慘卻遭團員吃醋爆料

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀