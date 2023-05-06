婁峻碩遊走危險邊緣！駕車險撞貨櫃 自爆「投保很高」
2023「hito流行音樂獎」頒獎典禮6月3日將於台北小巨蛋盛大登場，今（6）日婁峻碩和男團FEniX現身東區進行造勢活動搶票會，活動上發生小插曲，FEniX團員李承隆在現場突然褲子破了；婁峻碩談及近況，表示前陣子拍MV在拍駕車戲碼時，差點撞到貨櫃，遊走在生命危險邊緣，讓他忍不住苦笑：「我們每次投保很高。」此外，除了FEniX、婁峻碩確定出席頒獎典禮外，Hit Fm加碼公布第2波卡司，包含AcQUA源少年、U:NUS、VERA、曾沛慈、熊仔等加入演出陣容。
記者吳雨婕/綜合報導
婁峻碩出道以來屢獲hito流行音樂獎肯定，但這卻是他首度站上hito舞台，他笑說先前獲獎時，礙於疫情沒有實體頒獎典禮，今年終於如願。他睽違3年將推出新專輯，主打歌〈RISE〉迴響極佳，其中在MV中獻出「螢幕初脫」，讓歌迷驚喜不已。婁峻碩笑說，原先不打算秀肌肉，直到拍攝當天才決定，上鏡前狂做伏地挺身。
由夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX及李承隆組成的FEniX，即將首度站上hito頒獎典禮的舞台，表示很興奮、很開心，更期許為來成績會更好，不過在今天的活動上，團員李承隆突然破了，成為小插曲。問及身為前輩的婁峻碩有無提點FEniX，婁峻碩直言：「他們各方面都很完整，活動會越來越好。」