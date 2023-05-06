內湖虐嬰案關鍵畫面遺失！高嘉瑜反擊李彥秀：議員不監督市府

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對此，高嘉瑜回應表示，2020年上任立委時，即在質詢時呼籲衛福部應成立跨部會的兒少保護單位，整合社政、醫療、教育、警政及司法等通報機制，希望能早日杜絕層出不窮的兒虐悲歌。
高嘉瑜指出，她向教育部反應全國教保資訊網資訊整合不足問題，並成功於2022年4月爭取獲得以下改善：
1.裁罰紀錄整合查詢更便利
網站上目前有幼兒園名稱與行為人供家長搜尋，整合機構與行為人名稱及裁罰事由，讓家長不用再自己當偵探，一一拼湊破碎的資訊。
2.幼兒園資訊公開透明
透過基本資料查詢即可獲得幼兒園之評鑑報告、負責人、核定人數、教室面積、收費明細與裁罰狀況，讓爸媽可一目了然的查詢幼兒園概況。
3.新增未立案裁罰查詢
將未立案的幼兒園裁罰紀錄，也公開於未立案專區當中。
高嘉瑜表示。對於此次內湖托嬰中心監視器部分畫面「被消失」，她承諾會立即參考現行地方政府之「托嬰監管雲」系統提出相應修法與質詢，強調由政府的雲端來保存這些資料，並將其推廣至全國托嬰中心，甚至是幼兒園。
高嘉瑜也反批剛選上北市議員的李彥秀，應該監督北市府為何至今未建立「托嬰監管雲」，以及北市府社會局為何要不到監視器畫面？而不是占著議員的位子，正事不做，整天只想著選舉，議員、議長、立委都要選，半年選3次。