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內湖虐嬰案關鍵畫面遺失！高嘉瑜反擊李彥秀：議員不監督市府

▲內湖虐嬰案關鍵畫面遺失，立委高嘉瑜批市議員李彥秀：議員不監督市府。(資料照／記者呂炯昌攝)
▲內湖虐嬰案關鍵畫面遺失，立委高嘉瑜批市議員李彥秀：議員不監督市府。(資料照／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

台北市內湖某托嬰中心爆出現虐童事件，關鍵錄影畫面更遭市議員揭露消失，園方稱是檔案損毀、不願交出硬碟進行還原。擬參選港湖區立委的北市議員李彥秀批，現任立委高嘉瑜還在睡。高嘉瑜今（6）日提出資料打臉，她在2019年就要求北市府將監視畫面雲端保存，並痛批，李彥秀擔任立委時期，相關提案討論時根本不在場，現在擔任議員又不監督北市府相關缺失，正事不做，整天只想著選舉，還半年選3次。

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李彥秀表示，2019年5月擔任立委期間，內湖曾發生托嬰中心虐童致死案件，她當時提案並獲通過，要求「衛福部應儘速修改相關行政命令，讓托嬰中心監視錄影設備採取線上及時系統，或其他網路、雲端方式，間接預防虐嬰事件發生。」但在民進黨完全執政，無視民意情況下，相關行政命令仍在原地踏步，才造成今天「要畫面，調不到的情況！」

對此，高嘉瑜回應表示，2020年上任立委時，即在質詢時呼籲衛福部應成立跨部會的兒少保護單位，整合社政、醫療、教育、警政及司法等通報機制，希望能早日杜絕層出不窮的兒虐悲歌。

高嘉瑜指出，她向教育部反應全國教保資訊網資訊整合不足問題，並成功於2022年4月爭取獲得以下改善：

1.裁罰紀錄整合查詢更便利
網站上目前有幼兒園名稱與行為人供家長搜尋，整合機構與行為人名稱及裁罰事由，讓家長不用再自己當偵探，一一拼湊破碎的資訊。

2.幼兒園資訊公開透明
透過基本資料查詢即可獲得幼兒園之評鑑報告、負責人、核定人數、教室面積、收費明細與裁罰狀況，讓爸媽可一目了然的查詢幼兒園概況。

3.新增未立案裁罰查詢
將未立案的幼兒園裁罰紀錄，也公開於未立案專區當中。

高嘉瑜表示。對於此次內湖托嬰中心監視器部分畫面「被消失」，她承諾會立即參考現行地方政府之「托嬰監管雲」系統提出相應修法與質詢，強調由政府的雲端來保存這些資料，並將其推廣至全國托嬰中心，甚至是幼兒園。

高嘉瑜也反批剛選上北市議員的李彥秀，應該監督北市府為何至今未建立「托嬰監管雲」，以及北市府社會局為何要不到監視器畫面？而不是占著議員的位子，正事不做，整天只想著選舉，議員、議長、立委都要選，半年選3次。

▲虐嬰案隔空交鋒，立委高嘉瑜提出資料打臉李彥秀。（圖／高嘉瑜辦公室提供）
▲虐嬰案隔空交鋒，立委高嘉瑜提出資料打臉李彥秀。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

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