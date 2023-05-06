基隆廟口商家遭黑道強索保護費！天道盟隆陽會前會長女兒遭逮
天道盟隆陽會會長期向基隆廟口周邊的卡拉OK等店家強索保護費，金額超過700萬，不料黃姓會長年初遭羈押後，仍陸續傳出有店家受害，案經調查，4日警方派員逮補前謝姓會長的女兒，以及天道盟同心會基隆分會蘇姓會長等9人，檢方複訊後諭知1萬至5萬不等交保。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，天道盟隆陽會黃姓會長夥同幫眾，從2021年間，向基隆市愛一、愛三路小吃店、卡拉OK、俱樂部等店家要求「插股」經營，如果店家不從就索討保護費，2年累積收取700多萬元。
去年7月25日，基隆地檢署連2天搜索「隆陽會」基隆廟口奠濟宮據點、黃姓會長等9人住處，查扣200萬元現金，賓士GLE450、E300，2台車市價合計600多萬。
檢方偵結後，依涉犯恐嚇取財等罪嫌起訴黃男，由於其對於犯行坦承不諱，因此法官予以交保，沒想到黃男事後又為了追討15萬賭債，涉及恐嚇取財、妨害自由等罪嫌，最終遭羈押。
不過，黃男遭逮後仍接連傳出店家受害，警方循線調查，才發現原來是隆陽會前謝姓會長的女兒，打著太陽會名義持續勒索；另外，天道盟同心會基隆分會蘇姓會長也同樣按月向商家索討保護費，本月3日檢方複訊後，依恐嚇取財罪，諭知涉案9人以1萬至5萬不等交保。