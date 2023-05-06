PLG／富邦大比分不敵鋼鐵人　許總坦言：這種比賽很難打

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「今天我們在洋將配置上有些不同的安排，鐵米放假回來前兩天有點小中暑，考慮到他的身體狀況(沒有讓其出賽)。這樣的陣容主要想在防守上下功夫，針對策略和戰術上大家提了一些建議，在執行面上我們有做一些修正，發揮了很大的效果，1大4小陣容用防守帶動了進攻。」鄭志龍如此說道。
而林書豪則表示，今天富邦在整體命中率不是那麼高(39.8%)，還發生很多失誤（26次），球隊在防守上做得很好，「不過他們是冠軍球隊，料想到不會很簡單就能取勝，全聯盟都很尊重他們。」他還透露球隊本場做了很多嘗試，能在客場拿下勝利，自然是很棒。
今天富邦以較大的比分輸球，總教練許晉哲坦言這樣的比賽非常難打，「對方不能輸，而我們則是不想有人受傷。比賽中鋼鐵人開始上身體，因為他們輸了就沒有明天了，我們的態度不太一樣，所以發生了非常多的失誤，之後被對手打了很多反快攻。不過很開心球隊下半場的最後一組陣容發揮不錯，年輕球員上去之後，展現能和對手對抗的拚勁，追回不少失分。」
許總說，中場休息時有和球員進行一些提醒，老將其實也想上場調整狀態，但無奈這種比賽球員怕受傷，所以收尾階段才都用年輕球員。「希望明天的比賽能好好修正，因為要對上我們季後賽的對手。」
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