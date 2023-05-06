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PLG／富邦大比分不敵鋼鐵人　許總坦言：這種比賽很難打

▲高雄17鋼鐵人林書豪出戰台北富邦勇士。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.06）
▲高雄17鋼鐵人林書豪出戰台北富邦勇士。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.06）

記者黃建霖/臺北報導

富邦勇士今(6)日以103:120輸給高雄鋼鐵人，賽後總教練許晉哲表示，雙方在面對這場比賽的心態比較不一樣，自家球員在不想受傷的情況下，無法匹配對手的強度，因此最終以較大的比分落敗。

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此役是一場排名關鍵戰，福爾摩沙台新夢想家賽前贏球，因此鋼鐵人這場必須要取勝，才能繼續保有晉級機會。不過鄭志龍賽後透露，自己賽前並不知道對方贏了，還是希望球隊能專注在自己身上。

「今天我們在洋將配置上有些不同的安排，鐵米放假回來前兩天有點小中暑，考慮到他的身體狀況(沒有讓其出賽)。這樣的陣容主要想在防守上下功夫，針對策略和戰術上大家提了一些建議，在執行面上我們有做一些修正，發揮了很大的效果，1大4小陣容用防守帶動了進攻。」鄭志龍如此說道。

而林書豪則表示，今天富邦在整體命中率不是那麼高(39.8%)，還發生很多失誤（26次），球隊在防守上做得很好，「不過他們是冠軍球隊，料想到不會很簡單就能取勝，全聯盟都很尊重他們。」他還透露球隊本場做了很多嘗試，能在客場拿下勝利，自然是很棒。

今天富邦以較大的比分輸球，總教練許晉哲坦言這樣的比賽非常難打，「對方不能輸，而我們則是不想有人受傷。比賽中鋼鐵人開始上身體，因為他們輸了就沒有明天了，我們的態度不太一樣，所以發生了非常多的失誤，之後被對手打了很多反快攻。不過很開心球隊下半場的最後一組陣容發揮不錯，年輕球員上去之後，展現能和對手對抗的拚勁，追回不少失分。」

許總說，中場休息時有和球員進行一些提醒，老將其實也想上場調整狀態，但無奈這種比賽球員怕受傷，所以收尾階段才都用年輕球員。「希望明天的比賽能好好修正，因為要對上我們季後賽的對手。」

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