在逃公主！蔡健雅開深V自豪「宇宙下單達人」 搭300萬青鳥號登場
蔡健雅從今（6）日起一連兩天在台北小巨蛋舉辦「Let’s Depart！給世界最悠長的吻 演唱會」，主辦單位升級燈光硬體，總造價達新台幣5千萬元，其中斥資300萬打造「宇宙青鳥號」，讓開場充滿磅礴無垠的氣勢。蔡健雅在演唱會上，還笑說自己很貪心，一直在跟宇宙下單，因此自封「宇宙下單達人」。
記者吳雨婕/台北報導
蔡健雅身穿「青鳥裝」藍色禮服開出性感深V，露出香肩、天鵝頸，宛如迪士尼公主中的寶嘉康蒂，她拿著吉他，乘坐離地四米高的「宇宙青鳥號」登場，接著演唱歌曲〈Bluebirds〉、〈失語者〉、〈Break Down〉為演唱會揭開序幕，〈Break Down〉唱畢，她開口向歌迷打招呼：「哈囉大家好嗎？我今天是一隻鳥，美嗎？」接著笑說自己最近很貪心，一直跟宇宙下單。
蔡健雅透露，上次在小巨蛋舉辦演唱會時整個人處於很緊繃的狀態，因此她下定決心要再度回到台北小巨蛋開唱，「所以去年我跟宇宙說，我寫在手機的記事本，『讓我搶到5月6日、7日的小巨蛋檔期』。」沒想到夢想成真，讓她自豪的說：「我是不是很厲害，我是宇宙下單達人。」蔡健雅表示，今天也有跟宇宙下單，要與歌迷一起哭、一起笑，一起感受、珍惜彼此的存在。