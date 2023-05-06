蕭秉治看淡數字！不藏了變「Sugar daddy」 狂拍她翹臀
蕭秉治今（6）日在高雄流行音樂中心舉辦「Project X Live Tour 巡迴演唱會」，他在演唱會上敞開心房提到過往都會在意MV點擊率，現在已看淡數字。蕭秉治唱到嗨歌時，真的變成了「Sugar daddy」，大膽拍打女舞者的臀部。
記者吳雨婕/綜合報導
蕭秉治還演唱億萬點擊次數金曲〈我還是愛著你〉，或是千萬點閱次數的〈我好想好想你〉、〈愛過你有多久就有多痛〉、〈凡人〉、〈我是誰我是誰我是誰〉等歌曲，寫下許多夯歌、創作許多高點擊次的歌曲，他曾坦言自己會不時上網看點擊次數，現在他對數字看淡，他說：「不會再看點擊次數，只要大家聽得開心我就開心。」
在演唱會上，蕭秉治展現他的多變面向，HIGH的電音組曲PART緊接登場，帶領10位舞者南下高流，從〈Super Hero〉、〈Sugar daddy〉、〈感覺犯〉、〈不按牌理出牌〉、〈射手〉等歌，點燃全場尖叫聲，他在演繹〈Sugar daddy〉時，與4位穿著火辣的女舞者親密互動，生性害羞的他不敢真的與女舞者直接接觸，在北流時只敢擺擺pose，但為了呈現最好看的演出，他決定大膽豁出去拍打女舞者臀部。
高雄場演唱會上，蕭秉治二度安可，還送上許多歌迷在社群媒體上敲碗多次的〈Thank you〉，他感謝地說：「謝謝你們，讓我從凡人到狂人，到站上小巨蛋的男人，下一站我們去小巨蛋好不好！」期待接下來和歌迷小巨蛋相見。