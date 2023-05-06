英王查爾斯三世戴上聖愛德華王冠！加冕儀式完成 展開盛大遊行
英國國王查爾斯三世（King Charles III）的加冕典禮於今（6）日展開，在台灣時間晚間6點於西敏寺正式舉行儀式，並在過程中戴上象徵王權的聖愛德華王冠，現場高喊「天佑吾王」（God save the King），英國各地也鳴放禮炮慶祝。
記者倪浩軒/綜合報導
加冕儀式專用的「聖愛德華王冠」，每任英國君主一生只會戴一次，高約30.5公分，重約2.23公斤，擁有360年的歷史，以444顆寶石打造，包括藍寶石、紅寶石、紫水晶和黃玉，價值超過4500萬英鎊，約新台幣18億，可以說整場加冕典禮最高潮的時刻，就是查爾斯三世戴上王冠的那一刻。
查爾斯三世戴上王冠後，大主教坎特伯里（Archbishop of Canterbury）在國王面前下跪宣誓效忠，隨後一連串王室成員與貴族也會到國王面前下跪宣誓。之後卡蜜拉王后也戴上后冠，並接受受膏儀式，英國王室從此步入新時代。
而在場外，英國皇家騎兵砲兵部隊以及皇家海軍艦艇，在13個地點同時鳴放禮炮慶祝，共21響，每10秒發射一次。之後國王查爾斯三世與卡蜜拉王后，兩人離開西敏寺，坐上專屬鍍金馬車，在近4000位英國士兵與騎警簇擁下，展開返回白金漢宮的遊行，並在沿途接受群眾的歡呼與慶祝。