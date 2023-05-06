英雄聯盟MSI／JunJia太Carry！PSG輕取巴西隊　明搶晉級最後門票

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進入遊戲後，4分鐘PSG先抓到機會3人集結成功塔殺上路，7分25秒上野再連動打出擊殺，隨後9分08秒Loud在吃完預示者後雖然想順勢在中路發起進攻，不過溝通似乎出現問題，PSG打野趕到後反而被暴打一波，經濟差距也擴大到2000元，後續PSG持續奪取地圖物件滾動優勢，崔絲塔娜在邊線的BD策略，更讓Loud疲於奔命，最後在PSG打野JunJia多次精彩的開戰擊潰Loud，共耗時33分44秒取得1比0領先。
在BO3第二場，BP環節Loud選出墨菲特、維爾戈、安妮、婕莉、納帝魯斯的組合，PSG則是在上路拿出卡桑地，打野JunJia則是難得拿下絕活角鏡爪，搭配中路工具人加里歐、下路組合則依舊是亞菲利歐加上瑟雷西。
第二場又是在4分鐘時，JunJia發起上路3夾1取得首殺，5分30秒又到下路發動4夾2，拿下2顆人頭，雖然14分鐘下路團戰PSG掉了較多人頭，但主力JunJia並未被擊殺，PSG持續滾動雪球給予壓力，Loud只能在23分鐘強開巴龍逼戰，不過整體團戰上PSG仍略勝一籌，直接帶走3個人頭病拿下吧龍，25分鐘PSG龍魂點雙方再度碰撞，但經濟差距已經拉開，PSG直接打出Ace，最後比賽毫無懸念，耗廢28分鐘，直落2送Loud回國。
PSG在今日獲勝後，明（7）日晚間7點將與北美賽區第二種子GG競爭最後的小組賽資格，贏家將可以和中國聯賽和歐洲聯賽的第二種子BLG、G2攜手前往MSI季中邀請賽的小組賽。本屆MSI分為兩個階段的雙敗淘汰賽，分組只要取得2勝0敗的隊伍直接晉級小組賽，除了勝部兩支晉級戰隊外，敗部也將產生兩支2勝1敗的戰隊，兩支戰隊將進行最後的BO5比賽，勝者晉級小組賽，因此8支入圍賽隊伍共有3隻能進入分組賽。