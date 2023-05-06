俄民族主義作家汽車爆炸案受傷　始作俑者指向西方

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塔斯社也另外引用緊急救援服務的消息來源，指出普里平在爆炸後負傷但意識清醒。
法新社報導，負責調查重大犯罪事件的俄國調查委員會（Investigative Committee）表示：「調查委員會已針對與普里平汽車爆炸相關的恐怖主義行為展開刑事調查。」在此之前，俄國內政部表示已拘留一名「可能參與」爆炸事件的男子。
俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在Telegram上寫道：「事實已經變成了現實：華盛頓和北大西洋公約組織（NATO）助長了另一個國際恐怖組織－基輔政權。」
她稱這起事件是「美國和英國的直接責任」，但未提供證據支持她的指控。
她在文中說：「我們為普里平祈禱。」
塔斯社引用克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說法，由於缺乏調查人員提供的訊息，他對此不予置評。
小說家普里平以公開支持俄羅斯在烏克蘭的行動而聞名，莫斯科入侵烏克蘭已邁入第15個月。
下諾夫哥羅德州州長尼基丁（Gleb Nikitin）表示：「執法人員正在調查事件的情況和原因。普里平沒事。」
自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，已有兩名支持戰爭的相關人士在爆炸中喪生。
俄羅斯極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin）的女兒達利亞（Darya Dugina）去年8月在莫斯科近郊的炸彈攻擊中喪命。
而上月聖彼得堡一間咖啡館發生爆炸事件，導致軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）死亡。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1120506