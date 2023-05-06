加冕結束直奔機場！哈利上車笑開懷全被拍 英媒貼心幫算班機時間
英國國王查爾斯三世（King Charles III）的加冕典禮於今（6）日在西敏寺舉行，而和王室鬧翻的哈利王子，一舉一動都被英國媒體拿放大鏡檢視，哈利在加冕典禮結束後，沒有與其他王室成員同返白金漢宮，而是立即驅車直奔機場，在西敏寺外上車前，還被媒體拍到滿臉燦笑。更有英國媒體幫忙算時間，估計出哈利於加州時間晚上7點就可以趕回家，參加兒子亞契的4歲生日綽綽有餘。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《每日郵報》報導，哈利在西敏寺外走上黑色轎車，隨後車子在警察護送下直奔機場。《每日郵報》還找唇語師解讀哈利在加冕典禮中的談話，發現哈利在與身旁的尤金妮郡主丈夫聊天時，比了個出發的手勢，嘴上則是說著機場。
事實上，哈利在加冕典禮上現身後，全程都被英國媒體緊盯，不只《每日郵報》，《鏡報》也找唇語師解讀哈利的每一句話。但其實沒有什麼發現，哈利只是與身邊的人普通交談，對話內容不外乎打招呼，以及對於西敏寺內莊嚴陳設的讚賞。
不過即便沒說什麼，還是有肢體專家解讀出哈利的緊張，《鏡報》引述肢體專家說法，觀察哈利眨眼睛以及舔嘴唇的次數，認為他不時呈現出下意識的緊張或焦慮。
在加冕儀式上，哈利的座位被安排在第3排，同一排的還有因為性醜聞被逐出王室的安德魯王子，以及尤金妮郡主和她丈夫，坐在哈利旁邊的還有久未參加王室活動的亞歷山德拉公主，她是已故女王伊莉莎白二世的表妹。
英媒廣泛地用「孤獨的哈利」、「尷尬」來描述哈利在加冕典禮中的表現，畢竟在回憶錄出版後，於書中公開抨擊幾乎所有王室成員的哈利，不僅要求家人向自己和梅根道歉，還表示手中有題材可寫另一本書，這讓哈利與家人之間造成巨大的鴻溝，或許仍需要更多的時間來修補關係。