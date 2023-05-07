NBA／詹皇之子Bronny宣布將就讀南加州大學 距離湖人主場很近
經過外界幾個月的猜測，「詹皇之子」Bronny James在今(7)日於Instagram上宣布自己將加入南加州大學(USC)，根據247Sports.com的綜合分析，目前他是2023屆全美排名第33位的新秀。
記者黃建霖/綜合報導
南加州大學距離他父親LeBron James效力的洛杉磯湖人主場Crypto.com球館並不遠，這看起來是父子同隊打球的第一步。他上賽季場均14.1分5.6籃板2.4助攻1.7抄截，入選麥當勞全美最佳陣容。
Bronny表示自己前三順位的學校是南加州大學、俄亥俄州立大學和俄勒岡州大，每一個都有不同的原因：南加州大學離家很近，俄亥俄州立大學離他的出生地很近，俄勒岡州離Nike總部很近——Nike與他簽訂了姓名、形象和肖像的合作協議。
無論是在同一個聯盟還是在同一支球隊，James長期以來一直公開表示他的願望是在退休前與兒子一起在NBA打球。他和湖人隊的合約將持續到2024年，並在2025年擁有球員選項。
James稍早也在個人社群網站上發文為兒子感到高興，「繼續戰鬥 ！！！孩子，我太為你感到驕傲了！除了愛你，我不想說別的話，Bronny，讓我們加油！！」