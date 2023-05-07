出門要帶傘！明鋒面雨彈炸全台　「2暴雨熱區」挾帶雷擊

只限今天！7-11水果茶買1送1　大杯青茶13元：寄杯喝到月底

▲超商一日限定優惠，7-11推出香鑽水果茶買1送1，英式紅茶、四季春青茶買10送10。（圖／7-ELEVEN提供）
▲超商一日限定優惠，7-11推出香鑽水果茶買1送1，英式紅茶、四季春青茶買10送10。（圖／7-ELEVEN提供）

記者黃韻文/綜合報導

茶控別錯過今天，7-11今（7）日是每月限定一天的「一起品茶趣」，香鑽水果茶爽喝買1送1，另有英式紅茶、四季春青茶買10送10，每杯平均18元，若再搭配自備飲料杯折5元，相當於爽喝大杯13元，是夏季消暑必囤杯數。全家快把握最後一天大杯特濃拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1，《NOWnews今日新聞》整理各家好康一次掌握。

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🟡7-ELEVEN

📌APP｜限5月7日
香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）
英式紅茶／四季春青茶買10送10，5折（原價35元、特價18元）
黑糖珍珠撞奶10杯400元，6.7折（原價60元、特價40元）

📌APP｜即起至5月9日
蜂蜜美式買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
西西里風檸檬系列買6送3，6.7折（原價80元、特價53元）
香鑽水果茶買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
一顆檸檬青茶／紅茶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）

📌門市｜即起至5月16日
濃萃美式第2杯半價，7.5折（原價50元、特價38元）
濃萃拿鐵第2杯半價，7.折（原價60元、特價45元）

📌門市｜即起至5月7日
西西里風檸檬氣泡咖啡2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
西西里風檸檬咖啡2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
完熟蘋果氣泡咖啡2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
完熟蘋果咖啡2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
上述4款可任選搭配。

🟡全家

📌門市｜即起至5月7日、全盈+PAY
大杯特濃拿鐵買1送1，５折（原價65元、特價33元）
厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1，５折（原價65元、特價33元）


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