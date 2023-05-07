只限今天！7-11水果茶買1送1　大杯青茶13元：寄杯喝到月底

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📌APP｜限5月7日
香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）
英式紅茶／四季春青茶買10送10，5折（原價35元、特價18元）
黑糖珍珠撞奶10杯400元，6.7折（原價60元、特價40元）
📌APP｜即起至5月9日
蜂蜜美式買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
西西里風檸檬系列買6送3，6.7折（原價80元、特價53元）
香鑽水果茶買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
一顆檸檬青茶／紅茶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
📌門市｜即起至5月16日
濃萃美式第2杯半價，7.5折（原價50元、特價38元）
濃萃拿鐵第2杯半價，7.折（原價60元、特價45元）
📌門市｜即起至5月7日
西西里風檸檬氣泡咖啡2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
西西里風檸檬咖啡2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
完熟蘋果氣泡咖啡2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
完熟蘋果咖啡2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
上述4款可任選搭配。
🟡全家
📌門市｜即起至5月7日、全盈+PAY
大杯特濃拿鐵買1送1，５折（原價65元、特價33元）
厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1，５折（原價65元、特價33元）