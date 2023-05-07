6縣市「大雨特報」！梅雨季第一波雨彈發威 天氣回穩時間曝
經過連續幾日的高溫後，今（7）日梅雨季第一波鋒面將開始影響台灣天氣，天氣風險公司分析師柯聿寧表示，今日降雨會逐漸往南擴展，中部地區仍然有較大雨勢或雷雨的機會，預期明（8）日午後雨勢就會慢慢趨緩，此外，今日北部地區高溫大概落在攝氏27度上下，與前幾日的攝氏30度以上有些差距，民眾請特別留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
因為鋒面通過影響，中央氣象局針對苗栗、台中、彰化、南投、金門及花蓮發布「大雨特報」，提醒民眾，今日易有短延時強降雨，更有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
柯聿寧則提及，今日清晨開始，鋒面的主體才準備南下，各地有雨的天氣還會繼續，且降雨將逐漸往南擴展，中部地區仍然有較大雨勢或雷雨的機會，天雨路滑外出須留意天氣變化，明日上半天中南部仍受鋒面殘留雲系影響，有短暫陣雨的機會，北部則轉為東北季風環境，整體都是比較濕涼的天氣。
預計週二至週五（5/9至5/12），台灣附近的水氣較少，風向由東北風轉為偏東風，各地天氣將會好轉、溫度回升，且白天高溫與前幾日相比，明顯舒適許多，建議可把握這種穩定、還不算太熱的好天氣，至於下波降雨由模式預報來看，要等到下週日（5/14），從強度與結構來看系統仍較弱，可能以華南雲雨區或微弱鋒面的形式通過，典型的梅雨還要再等等，短期內南部降雨仍不夠，需要持續節約用水。