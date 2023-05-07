王思佳終於露面回應假包疑雲！曝包包已送驗：如果假的我X翻代購
王思佳日前上節目《女人我最大》展示愛馬仕包收藏，被眼尖的網友質疑拎假包，昨（6日）晚本人終於出面，上架正面回應假包疑雲的影片，她解釋之所以沒有第一時間說明，原因是這幾天全家都感冒，自己又要完成已經排定的工作，近日才把包包拿去鑑定真偽，不過卡在美國時間加上遇到週末，無法於約定的上片時間公布驗包結果，「如果是假的，我X翻那個代購！我弄他祖宗十八代！」
記者楊穎軒／綜合報導
「我病的跟狗一樣」，王思佳表示，小孩不舒服，其他事情對她來說一點也不重要，直到家人和自己身體好轉，5日才拿包包拿去鑑定，但整個流程比想像中還複雜，顛覆她的認知，不僅驗一次要花7500元、規定很多，對方還不一定願意開證明，好不容易找到一家符合雙方期待的店，但被告知要跟幾十萬件單子一起等，為了不讓網友覺得被騙，決定先上片報告進度，「我也還在等結果」。
王思佳坦言，當初購買該愛馬仕包花了近90萬元，比原價貴3倍左右，自己也有點害怕被詐騙，詢問代購業者，對方向她保證「真的不用擔心」，王思佳也強調：「當妳發現妳被弄，我不會Care那些網友說什麼，我X媽一定去找殺人兇手，如果是假的，我謝謝大家，（你們是）救命恩人！我差點被當肥羊宰，我一定弄爆他（代購），如果是真品，那就是上輩子有積德...」