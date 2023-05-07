星宇航空宣布全額退費！發睡袋睡成田機場 張國煒親赴現場致歉
星宇航空JX800航班昨（6）日因日本成田機場恐怖側風無法順利降落，「3度重飛」才成功著陸，引起民眾關注。不料導致東京-台北從成田13:45起飛的JX801也不斷延遲，到後來再併入另一班原定16:10起飛的JX803；Delay又造成機組人員工作超時需替換組員；調度之間，最終導致超過成田機場凌晨零點至6點的宵禁時間，所有飛機皆無法起飛。星宇於機上廣播宣布全額退費，並發放睡袋、飲水讓乘客於機場候機室過夜。引發民眾抱怨，董事長張國煒今（7）日清晨親赴現場致歉，據悉，星宇航空將針對受影響之旅客全額退費。
記者蕭涵云/綜合報導
據悉，星宇JX800台北-東京航班，原定要在日本時間12時45分降落成田機場，卻受側風嚴重影響，機長兩次嘗試重飛仍無法降落，只好轉降名古屋機場先加油，晚間18點再度飛往成田，沒想到詭異的側風仍持續吹，又進行第3度重飛，才成功在19時52分順利著陸。雖延誤7小時，但不少民眾發現，「除了星宇，也有其他航空的好幾架班機重飛」，了解「側風真的很大！」還稱讚「機師反應快速」、「看畫面真的會嚇出冷汗」。
但導致原訂東京-台北從成田13:45起飛的JX801也不斷延遲；星宇航空決定讓JX801乘客併入另一班原定16:10起飛的JX803，卻由於JX803昨晚也因航機指示燈顯示異常而延誤，Delay又造成機組人員工作超時需替換組員；星宇緊急從台灣臨時派兩名機師搭華航飛往東京，無奈在調度之間，最終超過成田機場凌晨零點至6點的宵禁時間，所有飛機皆無法起飛。
原定JX801的乘客從中午等候至深夜，都還滯留在機艙內等待起飛，等候過久，卻被告知機場不允許凌晨起飛，將提供睡袋讓乘客在候機室休息，等今（7）日天亮再飛，引爆旅客怒火。耐心磨完的旅客們，爆發數度大罵機組員；部分旅客及家屬，也至星宇航空官方粉專留言，批評「家人在這班飛機上，老人小孩被你們錯誤決策這樣折騰，真的是很令人生氣」、「待在飛機上7小時，剛剛才放我們下來地板睡覺」。
董事長張國煒今（7）日清晨親赴成年機場候機室，親自向旅客致歉，據悉，現場氣氛還算平和，星宇航空將針對受影響之旅客全額退費。