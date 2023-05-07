郭台銘劍指藍總統提名 北中南辦4場大造勢「首站高雄今晚登場」
積極爭取國民黨提名參選2024總統的鴻海創辦人郭台銘近來動作頻頻，除了展開一系列請益之旅走訪全台、舉辦座談會等。隨徵召提名時間將近，郭台銘也將在北中南再辦4場大型造勢活動，首站則選定今（7）日晚間在高雄舉行，自6點30分開始到9點00分，整場活動預計舉行2個半小時。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘4場造勢活動主題定調為「為台、為民郭台銘」，首場在高雄市鳳山區經武路50號舉行，活動時間為5月7日晚上6點30分到9點00分、第二場在屏東慈鳳宮，活動時間5月9日晚上6點30分到8點30分、第三場在台中高鐵站後方廣場，活動時間5月11日6點30分到9點00分，最後壓軸場則選在板橋第二運動館，活動時間5月12日下午5點00分到8點30分。
據規劃，今晚間高雄場造勢活動，6點30分到7點為暖場節目、7點00分到7點05分主持人開場、7點05分到7點22分藝人表演、7點22分到7點35分嘉賓出場致詞、7點35分到7點59分藝人表演、7點50分到7點55分嘉賓出場致詞、7點55分到8點00分形象影片播放、8點00分到8點15分郭台銘進場、8點15分到8點35分郭台銘致詞、8點40分到8點55分大合唱，活動預計9點00分結束。
郭台銘辦公室指出，希望藉由造勢活動，凝聚所有支持郭台銘的民眾以及地方政要等有志之士，一起表達「相信郭台銘」，期望他能夠成為「捍衛和平」、「改變台灣」的中華民國總統。
郭辦表示，雖郭台銘是「政治素人」，在政策表達上未臻於完整，常常造成社會的誤解，但郭台銘強調自己對於國家發展及執行策略一定會有完整的研討及配套，期待未來能有更多充裕的時間與大家深度交流，一起建立共識。郭台銘主張台灣未來要導入「新技術」，「成就科技島」絕對是下個世代的重要發展方向。