台南天氣飆40.1度！今雨彈「南下」開炸 專家曝水庫解渴機會
昨（6）日台南飆出今年最高溫的攝氏40.1度，台灣各地也都幾乎處在悶熱的天氣環境，不過今（7）日，隨著進入梅雨季後的第1波鋒面報到，天氣的轉變也較為明顯，氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明就表示，今早台灣海峽上空已有大片閃電對流雲系發展，氣象局也針對7個縣市發布「大雨特報」，接下來降雨範圍漸漸擴大到南部地區，是否替南部水庫解解渴值得觀察。
記者張志浩/綜合報導
彭啟明指出，台灣海峽上空有大片閃電對流雲系，民眾戶外活動要多注意天氣動態，今日天氣部分， 中部、北部、宜花有陣雨或雷雨，雨勢較大，南部及東南部午後轉有局部陣雨，而北台氣溫顯著下滑，明顯轉涼，各地也略降，北部攝氏18至25度，中部攝氏19至28度，南部攝氏20至32度，東部攝氏19至32度。
彭啟明說明，目前這波鋒面的「閃電對流胞」正在台灣海峽發展中，並逐漸擴散至嘉義、台南，不過若以台南和高雄為焦點，多數降雨可能只會集中在山區，雨勢則是在午後增強，下午會越來越大，「基本上對南部缺水有減緩效果，但沒辦法顯著改善，南部平地降雨不會太多。」
彭啟明表示，典型的梅雨可能還是要到5月下旬才會出現，目前這波還不算梅雨鋒面，想要有較長時間又較大的降雨，除了需要鋒面外，還有太平洋高壓西移、較強的西南季風和東北季風相互對峙讓對流系統能夠停在台灣附近，不過今日雖然有環境有西南風助威，但仍不夠強。
彭啟明強調，南部真正能解渴的時間點推估在5月下旬至6月初，由於近期中南半島至印度洋的環境偏乾，不利西南風建立，且太平洋高壓也尚未明顯西移，因此民眾仍要維持節約用水的習慣，今日這波移動型鋒面只會帶來不到1天的降雨，無法太有效減緩缺水窘境。